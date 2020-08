Von Benjamin Fiege

Der Kirchheimer Liedersommer fällt in diesem Jahr ins Wasser. „Nach langen Diskussionen im Künstlerischen Beirat haben wir uns schweren Herzens entschlossen, das Festival aufs nächste Jahr zu verschieben“, schreibt Organisatorin Barbara Baun an die Redaktion. Der Grund: Corona. „Bei den zu erwartenden Auflagen bezüglich Hygienevorschriften und Abstandsregeln wären praktisch alle Veranstaltungen des Liedersommers stark eingeschränkt beziehungsweise nicht in der eigentlichen Intention umzusetzen“, sagt sie, und zählt auf: der Meisterkurs mit intensiven gemeinsamen Proben, Unterricht am Instrument, Unterricht in Alexandertechnik, Treffen außerhalb des Unterrichts, private Unterbringung; die Konzerte samt Proben, die szenische Realisation des Werkstattabends mit der AG Neue Musik des Leininger-Gymnasiums, Schulworkshop im LG; der sonst rege Konzertbesuch. „Dies würde neben allen ideellen Einschränkungen auch ein finanzielles Risiko mit sich bringen, das der Verein nicht tragen kann“, so Baun. Das für 2020 geplante Konzept werde ins neue Jahr übertragen. Ein neuer Termin steht allerdings noch nicht fest.