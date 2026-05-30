Die Discounter-Kette beschreibt ihre Filiale als veraltet, sie will daher nebenan ein neues Gebäude errichten. Nun hat der Rat dazu noch einmal Stellung genommen.

Die Grünstadter Lidl-Filiale gilt als veraltet, die Discounter-Kette will das Gebäude an der Obersülzer Straße aufgeben und gleich daneben einen Neubau errichten. Dort steht ein ehemaliger Netto-Markt, der seit 2019 verwaist ist und nun abgerissen werden soll. Allerdings stehen zuvor jede Menge Formalien an. Im städtischen Einzelhandelskonzept und im Regionalplan für den Rhein-Neckar-Raum ist kein Markt-Neubau an dieser Stelle vorgesehen. Also müssen diese Regelwerke angepasst werden. Eine Münchener Beratungsfirma soll zunächst die Folgen für den Einzelhandel in Grünstadt und den Umland-Gemeinden analysieren. Bis die neue Filiale öffnet, werden laut Firma und Verwaltung wohl noch drei bis fünf Jahre verstreichen. Die Rückendeckung des Grünstadter Rats hat Lidl jedenfalls: Dieses Signal haben Firmenvertreterinnen bereits bekommen, als sie vor wenigen Wochen ihr Konzept den Kommunalpolitikern vorstellten. In seiner jüngsten Sitzung hat es das Stadtparlament nun noch einmal ohne weitere Debatte gebilligt.