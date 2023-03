Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Für sportliche Leistungen und soziales Engagement werden in Rheinland-Pfalz Abiturienten mit der Pierre-de-Coubertin-Medaille geehrt. In diesem Jahr gibt es 64 Preisträger, darunter zwei junge Menschen, die das Leininger-Gymnasium in Grünstadt besucht haben.

Die beiden, Cilja Weil aus Weisenheim am Berg und Noah Graf aus Grünstadt, meinen, dass sicherlich noch andere die Würdigung verdient hätten. Als sie von ihrem Lehrer gebeten wurden, all