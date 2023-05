Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Stadt ist gestern viel los gewesen. Schlangen in der Buchhandlung oder im Deko-Laden zeigten: Die Menschen decken sich ein, bevor das Land ab Mittwoch bis Januar in den zweiten großen Shutdown geht.

Die Weihnachtsgeschenke sind noch nicht gekauft, und am Mittwoch schließen die Geschäfte. Das führt am Montag dazu, dass mehr Menschen als sonst in den Grünstadter Läden unterwegs