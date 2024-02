Vorschläge für den Bürgerpreis des Kreises Bad Dürkheim können nur noch bis Donnerstag abgegeben werden. Ausgeschüttet werden insgesamt 6000 Euro. Sie sollen an Menschen gehen, die sich in besonderer Weise regelmäßig kreativ mit ihrer Arbeitskraft und Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Gewürdigt werden können Personen, Vereine, Initiativen, Projekte oder Aktivitäten, die sich nachhaltig in den Bereichen Kultur, Soziales, Umwelt, Bildung und Erziehung einbringen. Kandidaten bewerben sich selbst oder werden von Dritten vorgeschlagen (E-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de). Bereitgestellt wird das Geld von der Stiftung des Kreises, in deren Vorstand Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), die Kreisbeigeordneten sowie die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen sitzen. 2023 gingen 500 Euro an Andreas Grammel vom Grünstadter Ortsverein der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Er hat in 50 Jahren Hunderten Kindern das Schwimmen beigebracht und sich für die Ausbildung der Rettungsschwimmer eingesetzt. Weitere 1000 Euro gab’s für die Grünstadter Tafel.