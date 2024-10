Auch in der Christlich-öffentlichen Bücherei in Ramsen ist nun mit zahlreichen Kindern der Abschluss des Vorlese- und Lesesommers gefeiert worden. Außer den Urkunden wurden auch etliche Preise vergeben. Leiterin Erika Maier zieht Bilanz.

Rund 100 Bücher im Wert von etwa 1000 Euro seien extra für den Vorlese- und Lesesommer angeschafft worden, erzählt die Leiterin der Bücherei, Erika Maier, die mit zehn ehrenamtlichen Helfern die Bücherei am Laufen hält. 28 Kinder im Alter zwischen sechs und 12 Jahren und elf Vorlesekinder hatten an der landesweiten Aktion vom 1. Juli bis 1. September 2024 teilgenommen. Alle, die drei und mehr Bücher gelesen hatten, bekamen eine Urkunde und durften sich von einem großen Geschenke-Tisch noch ein Präsent aussuchen. „Wir hatten auch schon Anmeldegeschenke für jedes Kind und hatten Sonderöffnungszeiten für Schulklassen eingerichtet, so Maier.

Die achtjährige Giulia aus Ramsen mag Pferde und Einhörner. „Deshalb waren meine Lieblingsbücher auch die Geschichten mit dem Einhorn Sternen-Schweif“, erzählt sie. Die sechsjährige Maja, die die erste Klasse besucht, hat auch schon selbst gelesen, und zwar einige Bücher aus der Reihe „Das magische Baumhaus“. „Ich hab am liebsten Fußballgeschichten gelesen“, sagt hingegen ihr Bruder Nico (sieben Jahre).

Mit 36 Büchern hat die neunjährige Sophie die meisten Bücher gelesen, am liebsten aus der Reihe „Silberflosse – Der Zauber der Delfine“, wie sie erzählt. Der Spitzenreiter an gelesenen Seiten ist aber ohne Zweifel der elfjährige Jakob. „Ich habe 28 Bücher mit insgesamt 4.081 Seiten gelesen, und zwar fast alle von den „Drei Fragezeichen“ – als ich das erste Buch gelesen hatte, war ich so gefesselt, dass ich einfach weiterlesen musste“, sagt er lachend.

Die meistgelesenen Bücher waren „Die Lesedetektive“, „Die Olchis“, „Die Schule der magischen Tiere“, Das magische Baumhaus“, „Die drei Fragezeigen“, „Die drei Ausrufezeichen“, „Lotta-Leben“, aber auch Fantasy-Bücher, wie „Die Warrior Cats“ und „Superhelden“, „Das magische Schulschiff“, „Die Zauberkicker“ und „Gregs Tagebuch“, weiß Maier, die noch ergänzt: „Beim Vorlesesommer wurden häufig „Der kleine Drache Kokosnuss“, „Leo Lausemaus“, „Die Vulkanos“, „Der kleine Löwe“, „Wieso, weshalb, warum“ und „Sami-Bücher“ ausgeliehen.“ Nach der Urkunden- und Preisvergabe gab es noch die Geschichte „Die Schnecke und der Buckelwal“ mit dem Kamishibai-Erzähltheater.