Der Lesesommer hat in diesem Jahr alle Erwartungen übertroffen. Sowohl die Stadtbücherei Grünstadt als auch die Verbandsgemeindebücherei Eisenberg sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Mehr Teilnehmer als im vergangenen Jahr haben mitgemacht.

Die Stadtbücherei Grünstadt hat am Samstag zum Abschluss des Lesesommers in den historischen Innenhof des Leininger Oberhofs eingeladen. Bei strahlendem Sonnenschein fand eine rundherum schöne Veranstaltung statt.

Der Lesesommer, der in diesem Jahr vom 1. Juli bis 1. September in Rheinland-Pfalz stattfand, richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren. Die Aktion soll vor allem Lesespaß vermitteln und ein spannendes Programm in den Sommerferien sein, denn jede Bücherei schafft extra für den Lesesommer zusätzliche Kinder- und Jugendbücher an.

Zum 17. Mal fand der Lesesommer in Grünstadt statt und war in diesem Jahr sogar der erfolgreichste aller Zeiten für die Stadtbücherei. „Wir hatten 385 Anmeldungen zum Lesesommer, das waren 29 mehr als im Vorjahr und 181 Anmeldungen für den Vorlesesommer, das waren sogar 39 mehr als im letzten Jahr“, sagt Amelie Schneider, die Leiterin der Stadtbücherei. Für 280 Kinder, die mindestens ein Buch gelesen und darüber erzählt hatten, gab es einen Preis, 239 Kinder hatten sogar mindestens drei Bücher gelesen und darüber berichtet. Dafür gab es Urkunden und jeweils einen Gutschein für das Cabalela Grünstadt.

Auch Vorlesesommer ist sehr beliebt

„Beim Vorlesesommer hatten wir 133 Kinder, deren Eltern mindestens ein Buch vorgelesen haben und 131 Kinder, deren Eltern mindestens drei Bücher vorgelesen haben – die Kinder mit drei Büchern dürfen sich eines unserer Mitbringspiele als Geschenk aussuchen“, so Schneider, die noch ergänzt: „Durch eine großzügige Spende der Firma Dinges aus Grünstadt und den SWEN-Stadtwerken sowie durch unseren Förderverein konnten die Geschenke finanziert werden.“

Die fünfjährige Mia aus Grünstadt hat beim Vorlesesommer mitgemacht. „Ich mochte am meisten das Buch „Charlotta – eine Brille mag ich nicht„“, erzählt sie. Das Lieblingsbuch von Emilia (fünf Jahre) aus Grünstadt ist „Die Prinzessin auf den Wolken“. Lobenswert allerdings, dass ihr achtjähriger Bruder Luca ihr das Buch vorgelesen hat. „Dafür hab ich mir das Monsterjäger-Spiel ausgesucht“, sagt sie schmunzelnd.

Katharina (zehn Jahre) aus Kirchheim hat 23 Bücher gelesen. „Ich fand den siebten Teil von Enola Holmes – Der Fall der schwarzen Kutsche - besonders gut“, erinnert sie sich. Der neunjährige Maxim aus Sausenheim hat sogar 41 Bücher gelesen und dabei am liebsten Bücher aus der Beast-Quest-Serie.

Ein besonderes Schmankerl

Als besonderes Schmankerl gab es beim Abschlussfest eine Kugel Eis für jedes am Lesesommer teilnehmende Kind sowie ein Bilderbuchkino mit Bildern, die in der Bücherei groß an die Wand projiziert wurden und eine Märchenrallye durch die Bücherei, bei der anhand von versteckten Figuren Märchen erraten werden mussten. Außerdem konnten Lesezeichen gebastelt werden und das Spielemobil der Stadt Grünstadt war mit Spielen vertreten.

Landesweit hatten 221 Bibliotheken am Lesesommer und 226 am Vorlesesommer teilgenommen. Die Bewertungskarten, die für jedes Buch ausgefüllt werden mussten, sind gleichzeitig Teilnahmekarten für die landesweite Verlosung von Eintrittskarten in den Europapark Rust, die am 10. Oktober beim Landesbibliothekszentrum in Neustadt stattfindet. Viele Schulen vermerken die erfolgreiche Teilnahme am Lesesommer mit einem positiven Eintrag im nächsten Zeugnis.

In Eisenberg wird am Samstag gefeiert

Auch in Eisenberg hat der Lesesommer und Vorlesesommer in Eisenberg in diesem Jahr alle Erwartungen übertroffen. Mit mehr Teilnehmern als im Vorjahr und einer überwältigenden Zahl an gelesenen und vorgelesenen Büchern war die Leseförderaktion ein voller Erfolg. Als krönender Abschluss wird am kommenden Samstag, um 10:30 Uhr eine Abschlussparty in der Gymnastikhalle der Grundschule Eisenberg gefeiert. Dort erwartet die Kinder ein buntes Programm mit einer aufregenden Tombola und einer Zaubershow. Jede Teilnahme wird belohnt, denn bei der Tombola gewinnt garantiert jedes Kind einen Preis. Bei der landesweiten Aktion in diesem Jahr wurde eine neue Idee umgesetzt: Die beiden Leseförderaktionen „Lesesommer“ und „Vorlesesommer“, werden erstmals gemeinsam mit einer einzigen Veranstaltung gefeiert. Dies bedeutet nicht nur mehr Teilnehmer, sondern auch ein noch umfangreicheres Festprogramm mit vielen Überraschungen für die kleinen Leser und Zuhörer.

Positive Entwicklung begeistert Organisatoren

Mit insgesamt 134 Anmeldungen konnte der Lesesommer 2024 erneut einen starken Anstieg bei den Teilnehmerzahlen verzeichnen. Von diesen Kindern haben 84 die Herausforderung gemeistert, mindestens drei Bücher während des Aktionszeitraums von Anfang Juli bis Ende August zu lesen und dürfen sich nun auf die Abschlussfeier freuen. Im Vergleich zum Vorjahr, als 80 Kinder erfolgreich teilnahmen, zeigte sich in diesem Jahr eine positive Entwicklung. Besonders erfreulich, so Marie – Luise Selzer, bei der als Büchereileiterin alle Fäden zusammenlaufen, ist der enorme Lese-Eifer der Teilnehmer: In diesem Jahr wurden 527 Bücher gelesen. Die jüngste Teilnehmerin, die stolz ihren Lesepass füllen konnte, ist gerade einmal fünf Jahre alt. Der unangefochtene Spitzenreiter unter den Leserinnen und Lesern ist ein Junge, der es schaffte, ganze 21 Bücher zu verschlingen – eine beeindruckende Leistung. Ein weiterer Erfolg des Lesesommers ist der positive Einfluss auf die Bibliotheksanmeldungen. 13 neue Leserinnen und Leser haben sich in der Bücherei der Verbandsgemeinde Eisenberg angemeldet und erweitern somit die Zahl der kleinen Bücherfreunde. Auch der Vorlesesommer, bei dem Kinder sich vorlesen lassen und so die Freude an Büchern entdecken können, verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg. Von 73 angemeldeten Kindern haben 48 erfolgreich teilgenommen, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr mit 30 Teilnehmern zeigt.

Neue Bücher dank Sponsoren

Insgesamt wurden 284 Bücher vorgelesen. Besonders erfreulich ist, dass der Vorlesesommer viele neue Gesichter in die Bücherei gebracht hat: 28 Neuanmeldungen zeigen, dass die Aktion nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern motiviert hat, sich verstärkt mit dem Thema Lesen auseinanderzusetzen. Um ein solches Projekt umsetzen zu können, bedarf es der großzügigen Unterstützung von Sponsoren. Dank ihrer Hilfe konnten in diesem Jahr neue Bücher im Wert von über 2000 Euro angeschafft werden. Auch die große Tombola bei der Abschlussveranstaltung war nur mit deren Unterstützung möglich.

Das Organisationsteam der Bücherei freut sich darauf, die vielen jungen Leserinnen und Leser am kommenden Samstag gebührend zu feiern. Neben der Tombola, bei der es für jedes Kind einen Gewinn gibt, erwartet die Teilnehmer eine faszinierende Zaubershow. Ein buntes Programm sorgt dafür, dass die Lesesommer-Abschlussparty zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.