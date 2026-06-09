Der Lesesommer in Rheinland-Pfalz läuft dieses Jahr vom 15. Juni bis zum 16. August – und die Bücherei der Verbandsgemeinde Eisenberg ist wieder mit von der Partie.

Mit dem Lesesommer Rheinland-Pfalz geht es rechtzeitig vor den großen Ferien los, und zwar schon am kommenden Montag, 15. Juni. Auch die Bücherei der Verbandsgemeinde Eisenberg ist wieder bei der landesweiten Leseförderaktion dabei und lädt Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren zum Mitmachen ein. Für die jüngeren Leserinnen und Leser findet parallel der Vorlesesommer statt.

Wie beliebt die Aktion ist, zeigen die Zahlen aus dem vergangenen Jahr: 100 Kinder nahmen am Lesesommer teil und verschlangen insgesamt 731 Bücher. Weitere 50 Kinder beteiligten sich am Vorlesesommer und ließen sich 333 Bücher vorlesen. So wurden die Sommerferien zu einem echten Fest der Geschichten.

Lesende Roboter und neue Präsentationsformen

Während in den vergangenen Jahren freche Monster die Werbeplakate schmückten, begleiten diesmal lesende Roboter die Aktion. Eine weitere Neuerung soll für mehr Kreativität sorgen: Neben Interviews und Buchchecks können die Teilnehmer bei der Präsentation der von ihnen gelesenen Bücher diesmal auch Collagen, Bastelarbeiten, Lego-Szenen sowie Audio- oder Videobeiträge nutzen. Der Fantasie seien dabei keine Grenzen gesetzt, betont die Büchereileiterin Marie-Luise Selzer.

Wer während des Lesesommers mindestens drei Bücher liest, erhält eine Einladung zur großen Abschlussparty mit Tombola. Außerdem nimmt jede eingereichte Lesesommer-Karte mit mindestens drei gelesenen Büchern an einer landesweiten Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es Preise wie einen Familienaufenthalt im Europa-Park Rust mit Übernachtung, eine Spielkonsole, ein Hoverboard sowie Spiele und Buchgutscheine.

Anmeldungen sind ab sofort möglich

Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos. Anmeldungen sind ab sofort in der Bücherei der Verbandsgemeinde Eisenberg, Pestalozzistraße 4, möglich. Die teilnehmenden Bibliotheken werden vom Land Rheinland-Pfalz mit insgesamt 200.000 Euro unterstützt. Koordiniert wird die Leseförderaktion vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz. Näheres gibt es unter www.lesesommer.de sowie auf Instagram und Facebook unter vgbuechereiebg.