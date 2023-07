Der Lesesommer steht an startet am Montag. Bis zum 10. September sind alle Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und sechszehn Jahren aufgerufen, zu lesen. Welche Bibliotheken machen mit? Die RHEINPFALZ hat nachgefragt.

Die Stadtbücherei Grünstadt ist natürlich wieder beim Vorlese- und Lesesommer dabei. „Wir haben für 1800 Euro rund 150 neue Bücher angeschafft“, sagt Amelie Schneider, die Leiterin der Bücherei. Mitten im Lesesommer sei auch der Umzug in die neuen Räume im Leininger Oberhof geplant, weshalb die Bücherei Mitte oder Ende August geschlossen werden müsste, damit alle Bücher und Medien eingepackt werden könnten. „Ab der Wiedereröffnung Ende September, das konkrete Datum wird von der Stadtverwaltung für die Öffentlichkeit mitgeteilt, können die Urkunden und Preise bei uns abgeholt werden“, erzählt Schneider. Eine Abschlussveranstaltung werde es wegen des Umzuges dieses Jahr nicht geben.

Die Auftaktveranstaltungen mit Autor und Lektor Harald Kiesel in den Grundschulen in Asselheim und Sausenheim sowie in der Dekan-Ernst-Schule fanden bereits statt. „An allen geöffneten Mittwochnachmittagen wird um 14.30 Uhr in unserer Bücherei vorgelesen, wobei sich dieses Format insbesondere an die Kinder des Vorlesesommers richtet, aber natürlich sind alle anderen interessierten Kinder eingeladen“, kündigt sie an.

Der Förderkreis der Stadtbücherei finanziere die Preise, die die Kinder erhalten, die ein Buch gelesen und dazu die Rückmeldung an die Bücherei gegeben haben. Für den Vorlesesommer reiche ein vorgelesenes Buch mit selbstgemaltem Bild aus. In der Schließzeit der Bücherei könnten gemalte Bilder in den Briefkasten in der Neugasse 2 mit Namen und Titel des Buches eingeworfen werden, so Schneider. Verlängerungen würden in dieser Zeit automatisch vorgenommen.

Eintrag ins nächste Schulzeugnis

Die Schul- und Gemeindebücherei in Obrigheim nimmt auch in diesem Jahr wieder am Vorlese- und Lesesommer teil. „Beim Vorlesesommer lesen Mütter ihren Kleinkindern vor und die Kinder können dann ein Bild zum Buch malen. Für den Lesesommer beantworten die Kinder ein paar Fragen zum selbst gelesenen Text“, erklärt Corinna Bauer. Für drei gelesene Bücher gibt es nach den Sommerferien eine Urkunde. Jede ausgefüllte Bewertungskarte zählt zudem als Los und erhöht die Gewinnchance bei der landesweiten Verlosung. Viele Schulen vermerken die erfolgreiche Teilnahme außerdem mit einem Eintrag im nächsten Zeugnis.

In Obrigheim seien rund 80 Bücher speziell für den Lesesommer angeschafft worden. „Für die Abschlussveranstaltung haben wir uns wieder etwas Besonderes ausgedacht. Am 23. September veranstaltet die Gemeinde Obrigheim im Rosengarten eine Vorführung des Stückes Ritter Rost, eine Ein-Mann-Vorführung, womit das Land Rheinland-Pfalz alleinschaffende Künstler unterstützt“, sagt Bauer. Für diese Veranstaltung erhalten die Lesesommer-Kinder Eintrittskarten.

Lesesommer findet seit 2008 statt

Auch die Katholisch Öffentliche Gemeindebücherei in Hettenleidelheim ist wieder beim Vorlesesommer dabei, der zum zweiten Mal über die Bühne geht sowie ebenfalls beim Lesesommer, der zum 16. Mal veranstaltet wird. Mit dem Zuschuss von 800 Euro und einer Eigenleistung von 1000 Euro wurden rund 180 Kinder- und Jugendbücher und 50 Bilderbücher neu angeschafft. „Die Bücherei feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen, weshalb es noch die eine oder andere Überraschung geben wird“, kündigt Philipp Farago, der Leiter der Bücherei, an. Beispielsweise findet am 15. Juli eine Lesung mit „Drei Fragezeichen“-Autor Christoph Dittert statt.

„Herr Dittert gehörte bereits vor seiner Zeit bei den „Drei Fragezeichen“ zu unseren treuen Lesern und besucht auch heute die Bücherei noch regelmäßig“, freut sich Farago.

Die Verbandsgemeinde-Bücherei in Eisenberg beteiligt sich 2008. „Wir haben die Anmeldungen für den Lesesommer erst letzte Woche an die Schulen gegeben und bis gestern haben sich 27 Kinder angemeldet. Wir hoffen aber, dass im Laufe der nächsten Tage noch einige Anmeldungen eingehen“, sagt Silvia Steinbrecher-Benz, die Leiterin der Bücherei. Werbung für den Lesesommer sei bereits am 15. Juni bei einer Theaterveranstaltung für alle Grundschulkinder in der Verbandsgemeinde gemacht worden. Bisher seien 187 Bücher für den Lesesommer in den Bestand aufgenommen worden, wofür 1.698 Euro ausgegeben worden seien. Es würden noch weitere Bücher folgen, da einige erst im Laufe des Sommers erschienen. „Übrigens kaufen wir unsere Bücher bei der Buchhandlung Frank neu ein, da diese einen guten Service bietet und wir die örtliche Buchhandlung gerne unterstützen, um sie in Eisenberg zu halten“, betont Steinbrecher-Benz. Das Datum des Abschlussfestes stehe noch nicht fest, die Feier sei aber fest eingeplant.

Auch Kerzenheim und Ramsen sind dabei

Auch die Gemeindebücherei in Kerzenheim ist wieder beim Lesesommer dabei. „Wir haben in diesem Jahr für den Lese-und Vorlesesommer über 100 neue Bücher angeschafft“, sagt Heike Rogozinski, die Leiterin der Bücherei. Dazu sei die Bücherei mit 600 Euro aus einem Fördertopf unterstützt worden, wobei der Bewilligungsbescheid der Fördergelder noch ausstehe. „Leider hat sich der Umzug der Bücherei in die neuen Räume eines gekauften Hauses völlig zerschlagen“, bedauert sie. Vielmehr sei jetzt geplant, dass die Bücherei direkt nach dem Lesesommer in neue Räumlichkeiten genau in der Dorfmitte über die Räumlichkeiten des Arztes ziehen werde.

„Da ist dann zwar auch eine hohe Treppe, aber wir haben bedeutend mehr Platz als im Moment“, freut sich Rogozinski und ergänzt: „Nach dem Umzug hoffe ich, vielleicht ein oder zwei junge Mamas für die Bücherei gewinnen zu können. Ich werde auch nicht jünger und wäre froh, wenn ich in ein paar Jahren die Bücherei in gute Hände geben könnte.“ Die Abschlussfeier des Lesesommers soll mit der Eröffnung der neuen Bücherei in den neuen Räumen zusammengelegt werden.

In der Christlich Ökumenischen Bücherei in Ramsen wurden Bücher für 800 Euro angeschafft. Die Auftaktveranstaltung war bereits am 1. Juli im Kolpingheim, jeder Teilnehmer bekam ein Geschenk. „Unsere Abschlussveranstaltung ist für 23. September im Kolpingheim geplant“, sagt Erika Maier, die Leiterin der Bücherei.