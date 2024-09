Im Evangelischen Gemeindehaus wird am Samstag der Abschluss des Lese- und Vorlesesommers gefeiert. Aufgrund der sehr großen Nachfrage musste die Kinderparty dorthin verlegt werden, teilt die Bücherei der Verbandsgemeinde Eisenberg mit. Die Party steigt um 10.30 Uhr, die Kinder erwartet ein buntes Programm mit einer Tombola und einer Zaubershow. Jede Teilnahme wird belohnt, bei der Tombola gewinnt garantiert jedes Kind einen Preis, so der Veranstalter. Bei der landesweiten Aktion in diesem Jahr wurde in Eisenberg eine neue Idee umgesetzt: Die beiden Leseförderaktionen „Lesesommer“ und „Vorlesesommer“ werden erstmals gemeinsam mit einer Veranstaltung gefeiert.