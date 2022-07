Leoni und Wolfgang Herre aus Tiefenthal sind 65 Jahre miteinander verheiratet und feiern deshalb Eiserne Hochzeit. Gerne schwelgen sie in Erinnerungen an die vielen Reisen, die sie unternommen haben.

Wolfgang Herre ist in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, hat 17 Jahre dort gelebt und auch dort seine Ausbildung zum Zimmermann gemacht. „Als wandernder Zimmermann bin ich dann durch Deutschland gezogen, fand Arbeit bei einer großen Baufirma, mit der ich dann nach Hettenleidelheim kam, um die Werksküche bei Harburger & Schwalb (HSH) zu bauen“, erinnert sich der rüstige 87-Jährige. Sein Schicksal sei besiegelt gewesen, denn dort traf er Leoni, die in dieser Küche arbeitete. „Mit meinen Kollegen haben wir immer in der Küche gegessen und so kamen wir uns näher“, erzählt er schmunzelnd.

Bereits ein Jahr später haben die beiden geheiratet. Noch gut erinnern sie sich an das Traugespräch vor der Hochzeit mit dem katholischen Pfarrer aus Hettenleidelheim, der am Ende des Gesprächs wie selbstverständlich fragte, ob denn die Eltern von ihm auch katholisch seien. „Nein, wir sind alle evangelisch“, habe er lachend gesagt, aber da habe der Pfarrer nicht mehr zurück gekonnt und habe die evangelische Leoni und den katholischen Wolfgang – vielleicht zähneknirschend – in der katholischen Kirche in Hettenleidelheim verheiratet.

„Ich habe hier alles selbst gemacht“

Das Paar wohnte zunächst drei Jahre im Ort in Miete, bevor es in Tiefenthal ein Grundstück erwerben konnte, um dort ein eigenes Haus zu bauen, das Haus, in dem das Paar heute noch wohnt. „Ich habe hier alles selbst gemacht“, sagt Herre nicht ohne Stolz. Nach zwei Jahren Bauzeit war es endlich soweit – 1962 folgte der Umzug in die eigenen vier Wände. 1963 wurde die erste, 1968 die zweite Tochter geboren.

„Ich habe als Zimmermann und später als Zimmer-Polier gearbeitet und war fast immer auf Montage, viel in Süddeutschland auf Großbaustellen“, erzählt er. Seine Frau hielt als Hausfrau und Mutter zu Hause alles am Laufen. Ein großes Hobby der beiden war immer das Reisen. „Wir sind in 33 Ländern dieser Erde gewesen, auch in Karelien, Moskau und St. Petersburg, haben drei Schiffsreisen gemacht und waren sogar auf Mauritius, das sauberste Land, das wir je gesehen haben“, schwärmt er. Heute fahre das Paar nirgends mehr hin, schwelge aber gerne in Erinnerungen.

Leoni hatte vor einigen Jahren eine schwere Krankheit, die sie zwei Monate in ein Altersheim brachte. „Wenn ich dort geblieben wäre, wäre ich gestorben“, erinnert sie sich die 90-Jährige heute. Sie kann zwar nicht mehr in das obere Stockwerk ihres Hauses, aber die Größe des Hauses lässt es zu, dass alle notwendigen Zimmer im Erdgeschoß eingerichtet werden konnten und sie so glücklich in ihrem eigenen Zuhause leben kann. „Wir haben einen großen Garten, in dem ich alles anpflanze, was wir an frischen Lebensmitteln brauchen, beispielsweise Äpfel, Tomaten, Bohnen und auch Erbsen, um nur einige zu nennen, und außerdem haben wir viele Rosen und Blühpflanzen“, erzählt Herre, der den Garten auch noch selbst bewirtschaftet. Manchmal tue ihm beim Arbeiten sein Rücken weh, aber nach kurzer Pause ginge es auch schon wieder. „Früher gab es bei uns im Ort drei Bäcker, einen Kolonialwarenladen, einen Metzger und auch eine Grundschule – das ist alles weg und auch deshalb bin ich froh, dass ich noch Autofahren kann“, meint er.

„Ich würde es immer wieder tun“

Seinen Ehrentag am 26. Juli will das Paar mit seinen beiden Töchtern und zwei Enkelkindern sowie deren Familien und den engsten Freunden im kleinen Kreis feiern. Auf die Frage, ob Leoni ihren Wolfgang wieder heiraten würde, sagt sie schmunzelnd: „Ich würde es immer wieder tun, es gab noch kein böses Wort – ich hätte nie einen Besseren gefunden!“