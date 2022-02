Die Leitungsposition der Hans-Zulliger-Schule in Grünstadt ist nach wie vor vakant. Wie eine Sprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier auf Anfrage mitteilt, ist die Stelle ausgeschrieben, „aber bislang liegen uns keine Bewerbungen vor“. Sie versichert, dass die Schulaufsicht das Rektorat „so schnell wie möglich“ besetzen möchte. Im vergangenen Sommer war die Leiterin der Einrichtung mit Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung, Sabine Welsch-Staub, an die Siegmund-Crämer-Schule der Lebenshilfe nach Bad Dürkheim gewechselt. Dort war die 53-Jährige mit Unterbrechungen schon seit 1998 als Lehrerin tätig, die Hans-Zulliger-Schule hatte sie nur drei Jahre lang geleitet. Seit ihrem Fortgang wird die kleine Schule durch ein vierköpfiges Team geführt: Sabine Heene, Miriam Kraß, Anja Kriemann und Christine Wahl. „Auf diese besondere Form der kommissarischen Leitung haben sich Gesamtkonferenz und Schulaufsicht geeinigt“, so die Sprecherin. Seit der Vakanz der Rektorenstelle kämen Vertreter der ADD einmal wöchentlich nach Grünstadt, um gemeinsam mit dem Leitungsteam aktuelle Fälle zu besprechen.