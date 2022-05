Zur Leiningerland-Trophy lädt die Tanzsportabteilung (TSA) der TSG Grünstadt am Samstag, 7. Mai, in die Sporthalle bei der TSG (Asselheimer Straße 19, Grünstadt). Rund 160 Paare aus verschiedenen Altersklassen haben dem Veranstalter zufolge gemeldet. Besonders die Latein-Tänzer stehen im Fokus. Auch bei den Gastgebern hegt man Hoffnungen, dass ein paar Lokalmatadoren vorne reintanzen können.

Wenn um 9 Uhr die Halle für die Zuschauer öffnet, sollte man relativ zügig seinen Platz finden. Denn bereits um 9.30 Uhr starten Martina und Bernard Stiefenhöfer bei den Senioren. Diesmal allerdings „nur“ in den Standardtänzen. Ein Latein-Turnier sei bei den Senioren leider nicht zustandege kommen, erläutert Simon Völbel, stellvertretender Vorsitzender der TSG.

Bei den Gastgebern hofft man außerdem auf die Latein-Tänzer. Als heißestes Eisen gehen wohl Sandra Bechtold/Oliver Müller in der Hauptgruppe D Latein (ab 11.45 Uhr) auf die Tanzfläche. Die beiden haben vor Kurzem erst den Südhessencup in Darmstadt in ihrer Klasse gewonnen. Ebenfalls am Start sind hier Victoria Weisenstein/Raphael Tiemann. Bereits ab 11 Uhr kämpfen Anastasija Radic/Paul Semjank bei der Jugend D Latein um die Gunst der Wertungsrichter.

Völbel mit Resonanz zufrieden

Etwa 160 Paare haben laut Simon Völbel gemeldet. Mit dieser Resonanz sei er zufrieden. „Wir wollen den Sportbetrieb unterstützen. Es ist in diesen Tagen schwierig, Veranstalter zu finden, die so ein Turnier ausrichten wollen.“ Ein bisschen aufgeregt sei er. Doch er sei sich auch sicher, dass sich das lege, sobald die ersten beiden Turniere gut über die Bühne gegangen seien.

Die Teilnehmer kommen laut Völbel aus Rheinland-Pfalz, aber auch aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und dem Saarland. „Wir haben fast in jedem Block eine Vorrunde und ein Finale.“ Heißt: Die Paare müssen für den Turniersieg schon etwas leisten. Das größte Einzelfeld stellen die Junioren in der Klasse 1D Latein. 18 Paare haben hier gemeldet. Da passt es, dass in der Sporthalle bei der TSG auf zwei Tanzflächen parallel getanzt werden kann.

Aus rein sportlicher Sicht am interessantesten ist laut Völbel der Nachmittag mit den Lateinturnieren. Um 15.30 Uhr startet die B-Klasse. Ab 17.45 Uhr gehen dann als Höhepunkt die Paare in der Hauptgruppe A Latein aufs Parkett. „Das ist in etwa vergleichbar mit der Zweiten Fußball-Bundesliga“, erklärt Völbel.

Weitere Informationen zum Turnier und zum Hygienekonzept gibt es im Internet unter www.tsg-gruenstadt.de.