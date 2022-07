Das Familienfest „Kinder für Kinder“, das die Initiative „Leiningerland hilft“ unterstützt durch die örtliche Kita, das Weingut Baum-Storzum, die örtliche Feuerwehr sowie zahlreiche freiwillige Helfer am 2. Juli veranstaltet hat, war ein voller Erfolg, heißt es aus den Reihen des Orga-Teams. Auf dem Außengelände der Kita gab es zahlreiche Aktionen und Programmpunkte für Kinder. Einer der Höhepunkte waren das Entenrennen auf einem Seitenarm des Eisbachs und der Ballonwettbewerb, dessen Gewinnerballon mit 105 Kilometern nach Rodgau (Hessen) die weiteste Strecke zurückgelegt hat. Zu gewinnen gab es unter anderem Karten für den Abenteuerpark Fun Forest, das Senckenbergmuseum, den Eifelpark und das Technikmuseum Speyer. Der Gewinn von rund 3300 Euro wurde für den Kauf von Hilfsgütern für Kinder wie Babynahrung, Windeln und Hygieneartikel verwendet. Ein Lkw hat sich am Sonntag mit den Hilfsgütern auf den Weg in die ukrainische Stadt Lwiw gemacht.