Der letzte Freitag im Monat ist eigentlich der Abend der Leiningerland Band. An wechselnden Spielorten und mit wechselnden Besetzungen zelebriert Schlagzeuger Uwe Martin den Jazz – immer wieder neu, immer wieder hörenswert.

Von Joerg Schifferstein

„Coronaviren haben keine Ahnung von menschlicher Kultur“, sagt Uwe Martin, der davon überzeugt ist, dass gerade in der Krise und angesichts des Auftrittsverbots für Musiker Live-Kultur ein wichtiges Element ist, um die Gesellschaft wenigsten ein kleines Stück weit zusammen zu halten. „Die Leiningerland Band hat deshalb statt einen Gig zu spielen, einen neuen Live-Track auf YouTube veröffentlich“. Eine Rarität wie Uwe Martin findet, wenn er das „Double Double Bass Special“ ankündigt, das am 28. Februar noch vor dem Ausbruch der Krise aufgenommen werden konnten. Zu finden ist „Softly as in a Morning Sunrise“ (Dark Bop Version) unter https://youtu.be/LX1_FtR9ins. Die Aufnahme sei besonders bestechend, weil besonder drucksvoll durch die beiden Kontrabasstriebwerke. „Selbst ich hatte vor der Aufnahme Schwierigkeiten mir ein solches Quartett damals vorzustellen“, sagt Martin im Rückblick. Eingespielt haben die Aufnahmen Torsten Steudinger und Matthias „TC“ Debus, jeweils am Kontrabass und Janis Hug an Trompete/Flügelhorn gemeinsam mit dem Macher der Leiningerland Band. Prädikat hörenswert – auch ohne Harmonieinstrument.