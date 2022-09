Der Leininger Oberhof ist wieder in seiner ganzen Pracht zu sehen: Florin Salam, Andreas Sotos, Marcus Habura, Alji Jedmir und ihr Kollege Alexander Schreiner (nicht im Bild, weil er im Lkw sitzt) von der Hanisch Gerüstbau GmbH im saarländischen Neunkirchen-Wellesweiler haben „Vollgas gegeben“, damit die Großbaustelle in Grünstadt bis Freitagabend ohne Gerüst dasteht. Rund 15.000 Quadratmeter Gerüst haben sie in dieser Woche abgebaut und auf dem Lastwagen verstaut. Die Teile bringen sie zum Firmensitz, dort werden sie gereinigt und dann zur nächsten Baustelle nach Leonberg gebracht. Wie überall auf dem Bau werden auch im Gerüstbau Mitarbeiter gesucht. „Wir finden keine Lehrbuben mehr“, bedauert Vorarbeiter Marcus Habura (47). „Das, was wir arbeiten, machen die Jungen heute nicht mehr.“ Dazu komme, dass die Männer überall in Deutschland unterwegs sind – und Montage sei nicht Jedermanns Sache. Um zur Großbaustelle nach Grünstadt zu kommen, fuhren sie allerdings nur 78 Kilometer: „Das ist für uns heimatnah.“ Der Leininger Oberhof, ein städtisches Gebäude, wird seit 2020 saniert, 2023 sollen die Arbeiten, die 8,2 Millionen Euro kosten, abgeschlossen sein. Im 300 Jahre alten Gebäude sind künftig die Bücherei, die Musikschule und Vereine beheimatet.