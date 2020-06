Eingerüstet und eingepackt: Der Leininger Oberhof in der Grünstadter Neugasse wirkt wie eine Hommage an den vor drei Wochen verstorbenen Künstler Christo. Die Seiten des Gebäudes sind mit Folie abgehängt. Den Balkon über dem schmucken Portal schirmt von Montag an ein Wetterschutzdach ab. Nächste Woche sollen die Arbeiten am Sandstein starten, berichtet Projektleiter Robert Huber von der Bauabteilung. Zuletzt wurden die Toiletten der früheren Schule im Ostflügel abgerissen, Vorbereitungen für den Aufzug-Einbau getroffen und die ein oder andere Öffnung vergrößert. Der Trakt, in dem die Bücherei untergebracht ist, wird erst im kommenden Jahr saniert – und bleibt deswegen „unverpackt“. Die Sanierungsarbeiten am Leininger Oberhof, dem einstigen Schloss der Leininger Grafen, sollen im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein und 6,5 Millionen Euro kosten. Das mehr als 300 Jahre alte Gebäude soll künftig neben der Stadtbücherei auch die Musikschule Leiningerland beherbergen.