Der Leininger Oberhof steckt mitten in der Renovierung. Hier soll unter anderem Platz für die Musikschule entstehen. Der Grünstadter Stadtrat schaute sich am Dienstag die Baustelle an. Der Schwerpunkt der Führung lag auf den Schwierigkeiten und Überraschungen.

Nahezu auf jeder Baustelle gibt es Probleme – oder anders: Herausforderungen –, die man vorher nicht kommen sehen kann. Und wenn es sich bei der Baustelle nicht um einen Neubau handelt,