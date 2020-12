Nachdem das Dach und der Dachstuhl des Südostflügels des Leininger Oberhofs abgetragen worden sind, ist derzeit ein ungewohnter Blick auf die Grünstadter Martinskirche möglich. Bevor am Dachstuhl weitergearbeitet werden kann, brauche das Bauamt allerdings eine Einschätzung der Denkmalschützer, berichtet Robert Huber, der die Bauarbeiten als Projektleiter für die Stadtverwaltung begleitet. Die große Frage sei, wie mit der Decke unter dem Speicher verfahren werden muss. „Unserer Ansicht nach ist die Decke ein Totalschaden und muss ganz runter“, sagt Huber. „Das Schadensbild ist krass.“ Deshalb lohne es sich seiner Einschätzung nach nicht, dort noch etwas zu „flicken“. Es müsse geklärt werden, ob die Denkmalschützer das genauso sehen, oder ob sie der Ansicht sind, es müssten Teile der Decke erhalten werden. Es handelt sich dabei wie gesagt um die Decke des Speichers, der auch in Zukunft nicht genutzt werden soll. Unterhalb wird sich künftig ein Raum der Bücherei befinden. Der Dachstuhl wird neu gemacht, zwei alte Bundwerke (besondere Holzkonstruktionen) seien am Stück herausgenommen worden. Sie sollen später im neuen Dachstuhl wieder eingesetzt werden, berichtet Huber: „Das sind gute Eichenbalken.“ Die Sanierung am einstigen Schloss der Leininger Grafen sollen im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein und 6,5 Millionen Euro kosten. Das mehr als 300 Jahre alte Gebäude soll künftig neben der Stadtbücherei auch die Musikschule Leiningerland beherbergen. Es steht unter Denkmalschutz.