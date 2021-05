Tauben, Hunde, Nutrias und Katzen haben generell erst mal wenig miteinander zu tun. Bei der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats sind sie aber allesamt Thema gewesen und haben die Abstimmung über eine Gefahrenabwehrverordnung für das gesamte Leiningerland vereitelt. Sozusagen. Um zu erklären, wie es dazu kommen konnte, muss die Verfasserin dieser Zeilen allerdings etwas weiter ausholen. Also machen Sie es sich bitte bequem.

Erstens. Bei Gefahrenabwehrverordnungen handelt es sich um einen Schwung allgemeiner Gebote und Verbote, an die sich die Bürger halten müssen, wenn sie nicht zur Zahlung von Ordnungsgeldern bis 5000 Euro verdonnert werden wollen. Solche Verordnungen braucht es überall im Land und weil das so ist, gibt es Vordrucke vom Gemeinde- und Städtebund, die gern übernommen werden – so auch von der Verwaltung der VG Leiningerland.

Fütterungsverbot für Nutrias gewünscht

Zweitens. Das gemeine Mitglied des Leininger VG-Rats nimmt Vordrucke nicht einfach so hin, sondern prüft sie auf Herz und Nieren, bevor es darüber abstimmt. So kam es zu der Anmerkung, dass § 2 Absatz 1 Nummer 9 – das Verbot, Tauben zu füttern – um ein Verbot für Nutrias ergänzt werden soll. Die aus Südamerika stammenden Sumpfratten sind mittlerweile auch in Deutschland heimisch und haben die schlechte Angewohnheit, mit ihren Grabungen Uferböschungen zu beschädigen.

Die Verwaltung nahm den Antrag nach anfänglichem Staunen zu Protokoll, merkte aber gleich an, dass sie die Änderung nicht in die Verordnung reinschreiben kann, ohne Erkundigungen einzuholen – konkret: ohne herauszufinden, ob eine Ergänzung des Paragraphen um weitere Tierarten überhaupt zulässig ist.

Der Hund, das Reh, die Leine

Drittens. Das gemeine Mitglied des Leininger VG-Rats hat auch ein waches Auge auf Hunde und ihre Umtriebe außerhalb bebauter Ortslagen. Für viele ist nicht nur von Interesse, was des Menschen bester Freund im Dorf macht, sondern auch, was in freier Wildbahn passiert. Für drin ist die Rechtslage nach § 2 Absatz 2 der Verordnung klar: Da herrscht Leinenzwang. Draußen ist das allerdings nicht der Fall.

Hanns Gauch, Leiter des Ordnungsamts der VG, erklärte, dass das der Rechtslage in Deutschland entspreche. Die sehe vor, dem natürlichen Bewegungsdrang der Tiere wenigstens außerhalb der Orte keinen Riegel vorzuschieben – oder vielmehr: nur, wenn sich Personen oder Fahrzeuge nähern oder sichtbar werden.

Dem Argument wurde entgegengehalten, dass es immer mehr Beißattacken von Hunden gebe, weil die Besitzer nicht schnell genug zur Stelle oder zu nachlässig seien und dass es bei Wild in dem Moment, wenn es im Sichtfeld auftaucht, schon zu spät sei. Der Mensch sei machtlos, wenn freilaufende Hunde der Jagdtrieb packe. Da könne er noch so verlockend mit der nicht eingehakten Leine wedeln: Fiffi ist weg.

Katzen an die Kette

Viertens. Als weiteres Argument für eine Leinenpflicht außerhalb der Ortschaften führten einige Ratsmitglieder Hundekot an. Hundekot, der einfach so am Wegesrand liegt, Hundekot, der in Beutel verpackt, aber dann nicht entsorgt, sondern dekorativ an Rändern von Wingerten aufgehängt wird, und Hundekot, der im Gemüsefeld landet. Dass Letzteres für Bauern richtig ins Geld gehen kann, weil Verunreinigungen den Preis drücken oder die Ernte gar unbrauchbar für den Verzehr machen können, hörte mancher in der Sitzung zum ersten Mal und ließ sich mitreißen.

Ausgerechnet von den Grünen kam dann die spitze Bemerkung, dass man in dem Fall vielleicht auch eine Leinenpflicht für Katzen erwägen sollte, die beim Platzieren ihrer Hinterlassenschaften ebenfalls keine Rücksicht auf Gemüse nehmen. Und dass darüber nachgedacht werden sollte, wie man mit Kot von Rehen und Wildschweinen umgehen will.

Ein Tier bleibt auf jeden Fall unbehelligt

Fünftens. Danach wogte die Diskussion noch eine ganze Weile hin und her. Der Verbandsbürgermeister versicherte sich leicht verwirrt, dass der Antrag auf eine Leinenpflicht für Katzen nicht ganz ernst gemeint war. Und eigentlich konnten sich alle darauf einigen, dass ein Appell an Hundehalter vielleicht besser wäre, als einen generellen Leinenzwang für die freie Wildbahn anzuordnen. Dennoch stimmte die Mehrheit im Rat dafür, übergeordnete Behörden prüfen zu lassen, ob ein solcher Schritt durchsetzbar wäre. Gauch meldete heftige Zweifel an, die aber letztlich wirkungslos verpufften. Daher ist dies nun der aktuelle Stand:

Die Gefahrenabwehrverordnung für das Leiningerland bleibt in der Schwebe, bis geklärt ist, ob die Fütterung von Nutrias verboten und ein allgemeiner Leinenzwang für Hunde geboten werden kann. Die Katzen sind fein raus. Wie immer!