Für Schüler und Lehrer des Leininger-Gymnasiums gibt es derzeit sicher Wichtigeres als die Schulpartnerschaft mit Ruanda. Und doch: Die Grünstadter sind stetig in Kontakt mit den Freunden in dem ostafrikanischen Land geblieben. „Zum Glück“, betont Lehrer Ingo Hammann, einer der „Macher“ der Partnerschaft. Wir haben nachgefragt, welches Glück er meint.

Masken- und Lüftpflicht in den Klassenzimmern, Präsenzunterricht und/oder Home-Schooling, verlängerte Schulferien, Abiprüfungen in der Pandemie – für Schüler und Lehrer des Leininger-Gymnasiums stehen die Schulpartnerschaften derzeit nicht an erster Stelle. Und doch: Der Kontakt zu Ruanda hält.

„Um wirklich effektiv helfen zu können, muss man den aktuellen Schulalltag vor Ort kennen“, sagt der Sozialkundelehrer Ingo Hammann. Er bezieht sich damit auch auf den Ruanda-Besuch der Grünstadter Lehrer-Schüler-Delegation im Jahr 2017 an der Groupe scolaire de Mukondo (im Nordwesten Ruandas, an der Grenze zum Kongo) gelegen.

Damals hatten die Schüler des Leininger-Gymnasiums erfahren, dass viele der Älteren der insgesamt 2200 Schüler der Groupe Scolaire nur in die Schule kommen können, wenn sie dort auch essen können. Also wurden am LG fleißig Spenden gesammelt und mit den so zusammengekommenen 30.000 Euro eine Schulküche gebaut; außerdem war es über die Partnerschaft gelungen, 75 Jungen und Mädchen die tägliche warme Mahlzeit zu sichern. Doch dann kam das Coronavirus und damit auch das (vorübergehende) Aus für das Essensprojekt des LG.

Lockdown seit März

„Im März wurde in Ruanda ein kompletter Lockdown angeordnet. Es galten nicht nur absolute Ausgangs- und Einreisesperren, sondern es wurde auch alles geschlossen – auch die Schulen“, berichtet Hammann. „Home-Schooling ist im Gegensatz zu uns dort natürlich keine Option“, weist Hammann auf die fehlenden technischen Ausstattungen der Schule und der Privathaushalte hin. „Das bedeutete für unsere Partnerschule: Null Unterricht für die Schüler von März bis November. Erst seit wenigen Wochen kommen nach und nach die älteren Klassenstufen wieder zum Unterricht – wenn sie ihre Eltern lassen“, hat der ruandische Rektor Emmanuel Dusabimana mit großer Sorge berichtet.

Schuljahr wird wiederholt

Die sieben unterrichtsfreien Monate hatten nämlich nicht nur zur Folge, dass sich die Schüler wieder neu organisieren müssen. Hammann sagt mit Blick auf den Lockdown im Frühjahr in Deutschland: „Wir haben ja selbst gemerkt, wie schwer sich manche unserer Schüler schon nach viel kürzerer Zeit tun.“

Ein wesentlich größeres Problem sei, dass die Eltern der Kinder der ruandischen Partnerschule gemerkt hätten, dass ihre Kinder zuhause, ob im heimischen Betrieb oder auf dem Acker, eine Hilfe sind. Da brauche es viel Überzeugungsarbeit, um gerade die älteren Schüler wieder in den Unterricht zu bringen. Das werde jetzt noch schwerer, nachdem klar ist, dass alle Schüler das vergangene Schuljahr wiederholen müssen – schließlich fehlt ihnen der Unterrichtsstoff von sieben Monaten.

Positiver Aspekt des Lockdowns: An der Partnerschule wurde die unterrichtsfreie Zeit genutzt, um anzubauen und weitere Klassensäle zu schaffen. Damit sollen künftig – nicht nur wegen Corona – Klassengrößen von 50/60 Schülern pro Raum verringert werden.

Auch wenn die Grünstadter bei den gesellschaftlichen Schwierigkeiten natürlich nicht helfen können und das Essensprojekt auf Eis lag – die Gespräche der LG’ler um Hammann mit ihren Freunden auf dem schwarzen Kontinent haben sich gelohnt.

Familien können sich keine Masken leisten

So haben die Grünstadter nämlich erfahren, dass sich viele Familien keine Schutzmasken leisten können. Nach dem kürzlichen Ende des Lockdowns in Ruanda gilt nun jedoch in vielen Bereichen Maskenpflicht. Allen voran in den Klassensälen. Hammann und Co. haben also das Essensgeld kurzerhand umgeleitet in die Produktion von Atemmasken.

Wie bislang üblich wurde eine ortsansässige Firma mit der Herstellung beauftragt. Inzwischen sind sie – rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn – fertig geworden und werden an alle Schüler, alle Lehrer und sämtliche Mitarbeiter an der Schule verteilt. „Zum Glück“, sagt Hammann.

