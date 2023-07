Erneut sind am Grünstadter Leininger-Gymnasium Spenden für die Ukraine gesammelt worden: Beim letzten Tag der offenen Tür legte sich die Schulgemeinschaft dafür ins Zeug. Sechstklässler veranstalteten einen Flohmarkt, Achtklässler boten selbstgemachte Grafiken an und Oberstufenschüler verkauften die von einem Supermarkt gespendeten Getränke, wie Lehrerin Stefanie Bachmann berichtet. Davor hatte es schon Projekte gegeben, über die Einnahmen generiert wurden. So konnten sechs Jugendliche aus der MSS 11 für 5000 Euro Hilfsgüter aus vier Bereichen besorgen: Elektronik, Erste Hilfe, Hygiene und Lebensmittel. „Wir wollten kein Geld überweisen, weil die Korruption in der Ukraine erheblich ist“, sagt Bachmann. Übergeben werden die Sachen an Comedian Sven Hieronymus, der mit seinem Verein „Nicht reden. Machen!“ den Transport übernimmt. Vergangenes Jahr überreichte das LG dem „Rocker vom Hocker“ 10.000 Euro.