Ganz schön mordlustig: Normalerweise geht es am Leininger-Gymnasium in Grünstadt friedlich zu. Dass manch ein Schüler nun seine Fantasie spielen lässt, dazu hat der prominente Besuch von Corinna Harder am Donnerstag beigetragen. Was mysteriöse Ereignisse und manch kurioser Todesfall mit einer Belohnung für Schüler zu tun haben.

Entwarnung! Vor Panik mit den Zähnen klappern muss am Leininger-Gymnasium niemand, auch wenn die Schüler im Deutschunterricht von Ingo Hammann mörderische Ideen haben. Das alles gehört nämlich zum Hauptgewinn des Lese- und Schreibwettbewerbs der Stiftung Lesen, der jedes Jahr am Welttag des Lesens stattfindet.

Mit ihren Weitererzählungen zu einer Bibergeschichte belegten die ehemaligen Fünftklässler Lena und Felix den ersten Platz in Rheinland-Pfalz (heute beide 7d). Nachdem die Pandemie es lange verhinderte, konnten die Gewinner nun endlich zusammen mit den neuen Fünftklässlern ihren Preis einlösen: Eine Rätsel-Schreibwerkstatt mit Corinna Harder, Spiele-Erfinderin und Autorin für Kinder-, Jugend- und Erwachsenenliteratur.

Lösungen rekonstruieren

Seit 20 Jahren schreibt die 52-Jährige unter anderem Knobelgeschichten, sogenannte Black Stories, für die gleichnamige Kartenspiel-Reihe des Moses-Verlags. Dabei schildert jede der enthaltenen 50 Karten in einer kleinen Geschichte einen rätselhaften Sachverhalt, der auf den ersten Blick ein Verbrechen vermuten lässt. Mit Ja-und-Nein-Fragen müssen die Spieler den tatsächlichen Hergang erraten. Für jüngere Kinder gibt es die gewaltfreie Variante namens „Black Stories Junior“ mit lehrreichen Erklärungen.

Die Black Stories in all ihren Varianten müssen die Schülerinnen genauer unter die Lupe nehmen. Foto: Lisa Demmerle

So eine „Kürzest-Krimi“, wie Harder ihre maximal 100 Wort langen Geschichten nennt, sollen die Kinder zusammen schreiben. Nach einigen Beispielen aus dem über die Jahre auf 1500 Rätsel angewachsenen Repertoire der 52-Jährigen, sind die Kinder kaum noch zu halten. „Ich habe das zuhause schon mal gespielt“, bekommt die Autorin, die ihre Inspiration häufig Berichten aus der Zeitung entnimmt, öfter zu hören.

Lösungen simpler als gedacht

Vom Rätselfieber gepackt, brodelt es in der Bücherei des Gymnasiums nur so von Ideen. Manche sind verworrener als andere. Einige enthalten Theorien zu Verbrechen, andere Lösungsvorschläge sind ganz simpel.

Das Rätselfieber hat am Ende alle gepackt. Foto: Lisa Demmerle

„Kinder sehen häufiger die naheliegenste Lösung, während Erwachsene oft von einem Verbrechen ausgehen“, weiß Harder aus Erfahrung.

Die Freundinnen Lucia und Mia (beide 10) brauchen noch etwas Inspiration, bevor sie mit dem Schreiben ihrer eigenen Geschichte loslegen. Dafür durchkämmen sie ein Spiele-Set, dass die Autorin neben vielen weiteren Spielen als Anschauungsmaterial zur Verfügung gestellt hat.

Mia holt sich wertvolle Tipps zum Verfassen einer Geschichte. Foto: Lisa Demmerle

„Am liebsten will ich auch eine Krimi-Geschichte schreiben“, sagt Lucia. Gern soll es darin ein wenig gruselig zugehen. „Macht euch keine Sorgen, wenn euch nicht sofort etwas einfällt. Eine Geschichte zu schreiben ist ein Prozess“, ermutigt Harder die Runde.

Zum Schreiben motiviert

Ikra und Emma sind schon einen Schritt weiter. „Ich habe eine richtig gute Idee“, schwärmt Ikra. In ihrer Knobelgeschichte kehrt geht eine betrunkene Frau nach einer Party zuhause duschen. Am nächsten Tag ist sie tot. Die Lösung hat die Schülerin auch schon parat: „Weil sie betrunken war, hat sie mit giftigem Spülmittel statt Duschgel geduscht.“ Nur die richtigen Formulierungen müssen für das Rätsel noch gefunden werden.

Ikra (links) und Emma tüfteln noch an den richtigen Formulierungen für ihr Rätsel. Foto: Lisa Demmerle

Harder und Lehrer Hammann leisten Hilfestellung, wo es nötig ist.

Während Jonah und Lenny (beide 10) einen Auftragsmord rund um einen unbeliebten Präsidenten konstruieren, hat Felix nach anfänglichen Schwierigkeiten ebenfalls eine Idee. Er liest vor: „Niklas trennte Männern mit einem Grinsen den Kopf ab, während Nina zufrieden zusah.“ Sofort geht das Rätselraten unter den Schülern wieder los. Die Lösung: Bei den Opfern handelt es sich um Schoko-Nikoläuse. „Wie ernsthaft die Kinder dabei sind“, freut sich Lehrer Hammann. Sein Ziel, die Kinder mit der Werkstatt für den nächsten Schreibwettbewerb zu begeistern, ist erreicht.