Die ersten Spenden sind schon eingegangen, Fotos und Videos machen sich noch rar: Seit einer Woche läuft der etwas „ausgefallene“ RHEINPFALZ-Benefizlauf 2020, der zugunsten sozialer Projekte dem Coronavirus auf eigene Weise trotzt. Und weil der Wurstmarkt ja ebenfalls ausfällt, bietet sich vielleicht auch diesbezüglich ein alternativer „Schlenker“ an.

„Ausgefallen“ gilt im doppelten Sinn: Den eigentlichen Lauftag, wie er seit 2015 meist am letzten Samstag im September stattfand, gibt es diesmal nicht, stattdessen eine buchstäbliche Ausweichlösung: Die Organisatoren sind den Unwägbarkeiten der Viruskrise frühzeitig aus dem Weg gegangen, indem sie das Zeitfenster über knapp vier Wochen strecken. So kann jeder, der die gute Sache unterstützen möchte, individuell an den Start gehen – auch wahlweise allein oder in kleinerer Gruppe statt mit Hunderten im Pulk.

Eine Runde über den Wurstmarkt drehen, wie es bei vielen Besuchern etwa beim Luftschnappen zwischen Schubkärchlern und Weindorf üblich ist, erscheint heuer wenig attraktiv. Dafür kann man nebenan am Gradierbau seine Runden drehen – und sie durchaus stilecht mit einer gemeinsamen Mitbringschorle abschließen (aber bitte ausnahmsweise nicht das Dubbeglas kreisen lassen!). Ein anderer weit verbreiteter Wurstmarkt-Usus lässt sich dagegen ganz normal umsetzen: „Wir treffen uns am Riesenrad …“

Treffen am Riesenrad oder Gradierbau

Exakt 350 Euro sind bis Dienstag auf das Spendenkonto eingegangen. Erste Läuferin am Starttag war frühmorgens trotz trüben Himmels Christa Hoffmann, die als Startläuferin die Stafette der „Walking Girls“ vom Ambulanten Hospizdienst eröffnete – sie wollen sich mit ihrer Teilnahme für die Spende im vergangenen Jahr bedanken, die es für diese Gruppe der Christlichen Sozialstation aus dem Erlös des Laufes gab.

Das Debüt-Foto ist allerdings das bisher einzige auf der erstmals eingerichteten Facebook-Seite, die bisher von mehr als 170 Interessenten angeklickt wurde. Paul Friedek, Webmaster im Orgateam, hofft unter der Mailadresse salinenlauf2020@web.de noch auf viele weitere Teilnehmerbeiträge. Die dann wünschenswerterweise weitere Starter animieren sollen, sich ebenfalls zum karitativen Laufen am Riesenrad zu treffen. Oder direkt am Gradierbau.

Startformulare im Netz

Startformulare gibt es in den Leprima-Läden der Lebenshilfe, Infos zum Lauf auf Facebook/Salinenlauf2020 oder auf Flyern im Dürkheimer Einzelhandel und etlichen Einrichtungen.