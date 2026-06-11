Ein junger Pfälzer ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Nun haben die Ermittler neue Erkenntnisse.

Einen nahezu unversehrt wirkenden Leichnam haben Erntearbeiter am 19. Mai gegen 5.50 Uhr auf einem Erdbeerfeld zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg entdeckt. Gute eine Woche später zeigte eine Obduktion: Der 23-jährige Grünstadter war inneren Verletzungen erlegen, die wohl von einem Verkehrsunfall stammten. Doch die Ermittler wissen nicht, wo das passiert sein könnte.

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Außerdem standen sie zunächst vor weiteren Rätseln. So wussten sie zwar, dass sich der Mann vor allem mit einem hellen Mountainbike fortbewegt hat. Doch das war verschwunden. Nun haben Polizei und Staatsanwaltschaft gemeldet, dass sie das Fahrrad entdeckt haben. Und auch die zunächst verschollenen Schuhe des Grünstadters seien gefunden worden.

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Die Strafverfolger gehen nun davon aus, dass der Mann zuletzt barfuß unterwegs war und am 18. Mai noch vor Mitternacht gestorben ist. Außerdem wissen sie ihren Angaben zufolge, wo er zuvor gewesen ist: Demnach ist er in den Abendstunden seines Todestags in Wattenheim gesehen worden. Nun hoffen sie auf weitere Zeugenhinweise: Telefon 06321 8540, E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.