Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erinnern Sie sich noch an die Toilettenpapier-Krise zu Beginn der Pandemie? Wunderbar! Aktuell ist zu beobachten, wie sich die Geschichte wiederholt – allerdings mit anderen Produkten. Was tun, wenn der Hamster in uns erwacht und plötzlich kein Mehl und Speiseöl mehr in den Regalen mehr steht? Eine Geschichte vom Supermarkt-Parkplatz.

„Die Leit, die spinnen doch!“, ruft der einen halbvollen Einkaufswagen schiebende Senior seinem, aus dem Auto steigenden Kumpel kopfschüttelnd entgegen. In früheren Zeiten trafen