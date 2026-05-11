Durch Fördermittel sind 169 Straßenlaternen bereits stromsparend. Beim Rest bleibt die alte Technologie – obwohl zwei mögliche Varianten im Raum standen.

195 Straßenlaternen gibt es in Kleinkarlbach. 169 von ihnen sind bereits auf LED umgerüstet, und zwar finanziert durch Fördermittel des Landes. Das Geld stammte aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) und war über die Verbandsgemeinde Leiningerland für bestimmte Projekte an die Ortsgemeinden weitergereicht worden. Dadurch konnten diese beispielsweise ihre Straßenbeleuchtung modernisieren. Ganz ausgereicht hat das Geld aber nicht, denn die Rechnung zeigt auf: 26 Gasentladungslampen sind in Kleinkarlbach noch übrig. Und über die hat nun der Ortsgemeinderat gesprochen, denn die Entscheidung stand an, ob auch die verbleibenden Leuchten stromsparender werden sollen.

Zwei Varianten stehen zur Wahl

Dafür lagen dem Gremium zwei Varianten vor. Die Erste wäre umfassend, heißt: Der komplette Leuchtenkopf wird getauscht, wofür es auch einen Zuschuss geben könnte. Wie Ortsbürgermeister Daniel Krauß (SPD) erläuterte, hänge damit aber ein erheblicher Aufwand zusammen, es brauche nämlich eine Ausschreibung, um an die Förderung zu kommen. Die Kosten wären entsprechend: 40.500 Euro brutto insgesamt würden wahrscheinlich anfallen – wobei nur bis zu 45 Prozent Förderung möglich wären. Mit etwa 9500 Euro wäre Variante zwei günstiger. Dabei müssten nur die Leuchten getauscht und die Elektronik angepasst werden, das Gehäuse bliebe erhalten. Einen Zuschuss gibt’s dafür aber nicht.

Krauß plädierte allerdings für keine der beiden Varianten, sondern dafür, die Umrüstung der übrigen Leuchten zu vertagen. Sein Argument: die ohnehin knappe Kasse der Ortsgemeinde. Der Beigeordnete Karl Wilhelmy (FWG) führte das aus: „Variante eins ist zu teuer, Variante zwei bekommt keine Förderung. Wir haben andere Projekte in 2026 und 2027.“ Auf Krauß Vorschlag einigte sich der Gemeinderat schließlich auch – mit Ausnahme von Johann Rogenwieser (WG Rogenwieser). Der stimmte dagegen und sprach sich fürs Stromsparen aus: „Es wird nicht billiger, wir machen ja schon seit sechs, sieben Jahren damit rum.“