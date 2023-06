Die Grünstadter Südring-Kita verkauft am Freitag kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Ländern für einen guten Zweck. Christoph Hämmelmann hat die Leiterin Katja Weber gefragt, was angeboten wird – und was hungrige Käufer dafür bezahlen müssen.

Frau Weber, Sie verkaufen in der Kita „Spezialitäten aus verschiedenen Ländern“. Wer liefert die denn? Die Eltern?

Ja, so ähnlich haben wir das schon früher immer mal wieder gemacht: Da gab es dann türkische Spezialitäten von unseren türkischen Müttern. Aber mittlerweile sind wir so bunt gemischt und haben so viele verschiedene Nationalitäten, deshalb haben wir es bewusst ganz offen angelegt.

Und was gibt’s dann so zum Beispiel?

Moment, ich schau auf die Liste ... Es sind natürlich auch wieder türkische Spezialitäten dabei, zum Beispiel Börek. Und spanischer Mandelkuchen. Viele Eltern haben sich auch mit Sachen eingetragen, die man gar nicht so unbedingt einem bestimmten Land zuordnen kann, zum Beispiel Obstspieße.

„Spezialitäten aus verschiedenen Ländern“, da würde doch eigentlich auch etwas typisch Deutsches dazu passen. Steht da auch was auf der Liste?

O ja: deutscher Käsekuchen und noch vieles mehr.

Wie viel Geld sollte man in der Tasche haben, wenn man Obstspieße, Börek oder ein Stück Käsekuchen erstehen will?

Der Verkauf läuft auf Spendenbasis: Jeder gibt, was er geben möchte.

Für welchen guten Zweck?

Für die Vor-Tour der Hoffnung. Da sammeln Radfahrer Spenden für krebskranke Kinder, am Weinfest machen sie Rast in Grünstadt. Wir beteiligen uns da sehr gerne und freuen uns über zahlreiche Spender.

Und wenn Sie jetzt noch mal ganz kurz an Ihren eigenen Vorteil denken: Gibt es eine Spezialität, auf die Sie sich selbst am meisten freuen?

Hm, Börek – ich mag das einfach. Obwohl, eigentlich freue ich mich doch auf das Gesamtpaket, auf die breite Palette. Wenn jeder das macht, was er gut kann, dann ist das doch das Schönste.

Termin

Spezialitätenverkauf in der städtischen Kita mit Hort am Südring, Freitag, 2. Juni, 13 bis 16 Uhr. Weitere Informationen: Telefon 06359 960430, E-Mail kita.suedring@gruenstadt.de.