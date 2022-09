Die Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg hat am Samstag ihr drittes Sommerfest begangen. Der Zulauf war eher verhalten, was wohl zum einen am durchwachsenen Wetter lag und zum anderen daran, dass die Veranstaltung wegen Corona zweimal ausfallen musste.

Für die jüngsten Besucher gab es etliche Spielstationen, einen Bewegungsparcours und eine große Hüpfburg. Die Band Mr. Jones sorgte für die musikalische Unterhaltung. An Stellwänden hingen Informationen, auch stellte sich die neue Kita-Sozialarbeiterin Heike Korn vor. Die Geschäftsführerin Karin Heindl berichtete, dass die Lebenshilfe gerade dabei sei, ihre Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Derzeit wird der Internetauftritt modernisiert. Sie habe erkannt: „Gute Qualität allein reicht nicht. Man muss auch Werbung machen.“