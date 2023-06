Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht locker lassen will der Obersülzer Gemeinderat beim Landesbetrieb Mobilität. Ziel ist es, die klassifizierten Straßen im Dorf sicherer zu machen. Raser sollen ausgebremst und an der Bushaltestelle in der Ortsmitte müsse ein Zebrastreifen geschaffen werden.

Vor kurzem habe eine Verkehrsschau mit Vertretern der Verbandsgemeinde Leiningerland und des Landesbetriebs Mobilität (LBM) stattgefunden, berichtete Ortsbürgermeister Andreas Lehmann