Am Freitagabend wurde die Bockenheimerin Laura Wessa zur Pfälzischen Weinprinzessin gekrönt. Nach der Wahlveranstaltung im Neustadter Saalbau wurde sie in ihrer Heimatgemeinde empfangen. Wie es jetzt genau weitergeht, wusste Wessa noch nicht. Ein Termin steht allerdings schon fest.

Auf einmal ging es schnell: „Pfälzische Weinkönigin ist Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau“, verkündete Gerhard Brauer, nachdem er den Zettel mit der Entscheidung der Jury aus dem Umschlag gezogen hat. Zur Wahl stand auch Laura Wessa aus Bockenheim. Für sie stand in diesem Moment fest, dass sie nicht Weinkönigin wird, sondern Weinprinzessin, also eine der beiden Stellvertreterinnen. Ist das jetzt eine Niederlage für die 27-Jährige? Nicht wirklich, denn sie strahlt nach der Veranstaltung trotzdem über beide Ohren. „Wir konnten heute alle nur gewinnen. Ich bin glücklich. Ich bin zufrieden. Und es ist eine gute Entscheidung getroffen worden. Also: Alles gut“, sagte sie unmittelbar nach ihrer Krönung im goldenen Konfettiregen.

Sekt-Video war ein Vorbote auf den Empfang

Begleitet wurde Wessa von einem Bus voll Bockenheimer, die mit zur Wahl gekommen waren. Darunter Vertreter der Vereine, in denen sie Mitglied ist und Vertreter der Gemeinde. Aber auch ihre Freunde und Familie waren dabei. Schwester Kathrin kam extra aus dem Norden angereist, um ihre Schwester anzufeuern.

An einem der Bockenheimer Fantische saßen auch Vertreter der Bockenheimer Burschenschaft in vollem Ornat mit Frack und Zylinder. Während der Veranstaltung konnte man ab und zu ein „Hoch! Hoch! Hoch!“ vernehmen, in das auch die anderen Bockenheimer freudig einstimmten.

Bei ihrem Vorstellungsfilm, der bei der Wahl gezeigt wurde, ging sie auf das Thema Sekt ein. Dieser wurde beim Empfang in Bockenheim reichlich getrunken. Unter den Gästen war auch Patricia Frank, die 2008 zur Pfälzischen Weinkönigin gekrönt wurde. Bei ihrer Rede im Haus der Deutschen Weinstraße als Vertreterin des Kultur- und Verkehrsvereins sagte sie mit Blick auf ihre eigene Erfahrung in dem Amt: „Es wird ein so tolles Jahr, ihr seid ein geiles Team!“

Dass er weiß, wie man die Gunst der Bockenheimer für sich gewinnt, weiß Frank Rüttger, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Leiningerland. Weil bei der Wahlveranstaltung die Rede davon war, die Weinstraße würde von Schweigen bis Bockenheim gehen, stellte er klar: „Eins muss man nochmal sagen: Die Weinstraße fängt hier an!“ Für diese Botschaft gebe es mit Laura Wessa nun auch ein Gesicht. An sie persönlich sagte er: „Trage deine Lebensfreude weiter. Nicht nur in die Pfalz, sondern auch darüber hinaus.“

Dirk Hildebrand, Vorsitzender des Bockenheimer Carneval-Vereins, durfte Wessa 2014 die Krone aufsetzen, als sie Fasnachtsprinzessin wurde. Er sagte augenzwinkernd: „Tja, damals habe ich dich gekrönt, heute hast du die Krone von jemand anderem bekommen.“ Wessas Antwort waren ein herzhaftes Lachen und die Worte: „Ist auch okay.“

Bechtel: „Bockenheim steht hinter dir“

Auch der Bockenheimer Bürgermeister Gunther Bechtel sicherte zu: „Bockenheim steht hinter dir. Wenn du einen Wunsch hast, melde dich.“ Wie es von den Bockenheimern nicht anders zu erwarten war, feierte man noch bis in die Nacht im Haus der Deutschen Weinstraße.

Wie es nun weitergeht, wusste Wessa am Abend noch nicht. „Ich muss jetzt erst einmal in den Terminkalender schauen“, sagte sie. Der könnte auch trotz der Corona-Pandemie ganz schön voll werden, denn auch bei ihren Vorgängerinnen im Amt standen statt Weinfesten und Messen eben Online-Weinproben an. Wessa hofft, dass nun auch wieder einige Präsenzveranstaltungen dazukommen.

Dass die drei Botschafterinnen des pfälzischen Weins – Weinkönigin Sophia Hanke und ihre Prinzessinnen Sabina Kobek und Laura Wessa – ein Team sind, haben sie bereits gezeigt. Bereits vor der Wahlveranstaltung freundeten sie sich an, sagt Wessa. Und auch auf der Bühne sah es nach Einigkeit zwischen der Majestät und ihren zwei Hoheiten aus. Und auch die Eltern haben sich bereits kennen gelernt, sagt Laura Wessas Mutter Sabine, die am Abend in Bockenheim eine flammende Rede über ihre Tochter hielt.

Ein Termin steht für Laura Wessa jedenfalls schon fest: Am dritte Wochenende im Oktober will die Gemeinde das Bockenheimer Winzerfest stattfinden lassen. Hier soll es auch einen Festabend zu Ehren der neuen Repräsentantin geben.