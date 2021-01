Mit schweren Verletzungen sind zwei Sattelzug-Fahrer am Montagmorgen nach einem Unfall auf der A6 ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Autobahnpolizei Kaiserslautern mitteilt, musste ein 45-jährigerTanklastzug-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn im morgendlichen Berufsverkehr an einer Steigung abbremsen. Ein 46-jähriger Sattelzug-Fahrer, der hinter ihm war, erkannte das zu spät und fuhr in den Auflieger des Tankfahrzeugs für Lebensmittel. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mindestens 90.000 Euro. Während der Unfallaufnahme waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt.