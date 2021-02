Die Polizei hat am Montagmorgen einen Lastwagen aus dem Verkehr gezogen, nachdem sich mehrere Eisplatten gelöst hatten. Wie die Beamten mitteilen, informierte ein 33-jähriger Autofahrer gegen 7.20 Uhr die Polizei, nachdem sich vom Lastwagen auf der A 6 (kurz vor der Ausfahrt Grünstadt in Richtung Kaiserslautern) mehrere Eisplatten gelöst hatten. Diese fielen aufs Motorhaus und die Windschutzscheibe des Autos und richteten einen Schaden von rund 2000 Euro an. In der Kirchheimer Straße konnte der geschädigte Autofahrer den 54-jährigen Lkw-Fahrer aus Hessen anhalten. Weitere Eisplatten landeten auf der Strecke von der Autobahn bis dorthin neben der Fahrbahn, ohne weitere Schäden zu verursachen. Mit einer über den ADAC organisierten Hebebühne konnten die restlichen Eisplatten entfernt werden, die zum Teil lose auf dem Auflieger lagen. Die Kirchheimer Straße (Höhe Industriestraße) war in dieser Zeit kurzfristig gesperrt. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.