Für den Transport der Spenden, die auf Initiative der Obrigheimerin Melanie Kolbe für ukrainische Flüchtlinge im polnischen Tomaszów Lubelski gesammelt werden, brauchen die Helfer Lastwagen. „Wir suchen Firmen, die uns jeweils von Freitag bis Sonntag 7,5-Tonner zur Verfügung stellen können“, sagt Kolbe. Zudem kündigt sie eine Sonderaktion am Wochenende, 19. und 20. März, an. Am Samstag und Sonntag gibt es jeweils zwischen 10 und 18 Uhr für jeden, der Konserven spendet, Secco oder Kaffee und ein Stück selbstgebackenen Kuchen in der Albsheimer Hauptstraße 23.