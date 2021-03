Lassen Sie sich nicht wahnsinnig machen!

Was ist, wenn ...?

Und was machen wir, wenn wir keine Ergebnisse haben? Diese Frage hat ein mitdenkender Kollege am Freitag gestellt, nachdem wir ein letztes Mal die Wahlberichterstattung für die Montagsausgabe durchgesprochen hatten: Wer kümmert sich um die O-Töne der Landtagskandidaten? Welche Fotos machen wir? Wer spricht mit dem neuen (und alten) Ortsbürgermeister von Quirnheim? Und wer ruft den Pizzabäcker an? Und nun, da alles geplant ist, stellt der Kollege in Frage, dass wir die Wahlergebnisse überhaupt rechtzeitig vor dem Andruck bekommen, weil die Anzahl der Briefwähler diesmal enorm ist, das Öffnen der Umschläge schon in normalen Zeiten lange dauert und unklar ist, wie sich die Pandemie-Bedingungen aufs Zeitmanagement der Wahlhelfer auswirken wird.

Wie sollen wir es machen?

Diese Unsicherheit resultiert womöglich aus der Erkenntnis, dass nichts mehr gewiss ist und vieles derzeit recht chaotisch erscheint. Diese Woche haben wir über die kostenlosen Schnelltests berichtet, die Ärzte, Apotheken und Abstrichzentren anbieten: Einmal pro Woche darf jeder Deutsche kostenlos einen solchen Schnelltest vornehmen lassen. Der Frage, wie kontrolliert wird, dass jeder nur einmal geht, weichen wir an dieser Stelle elegant aus. Es wird wohl schwer zu prüfen sein – und es wird wohl auch nicht jeder jede Woche zum Testen gehen. Bei der Recherche fiel jedenfalls auf, dass die Kommunen, Ehrenamtlichen und Ärzte motiviert sind, die Bürger-Tests in großer Anzahl anzubieten. Allerdings sind auch bei jenen, die guten Willens sind, viele Fragen zur Abrechnung noch offen.

Welche Kommune gibt es noch?

Das Land hat die Teststellen-Suche nun geändert und übersichtlicher gestaltet. Man kann jetzt auf der Internetseite nach seiner Verbandsgemeinde und seinem Wohnort suchen. Man muss aber wissen, wo: So erscheint Eisenberg nicht mehr beim Kreis Bad Dürkheim, aber die Verbandsgemeinden Hettenleidelheim und Grünstadt-Land sind wieder auferstanden. Hauptsache Schnelltester Andreas Blatner weiß, wo er mit seinem Corona-Mobil hinfährt. Er beschrieb seine Tätigkeit diese Woche so: „Ich sehe so viele Nasen am Tag. Das ist der Wahnsinn!“

Lassen Sie sich nicht wahnsinnig machen!

Schönes Wochenende!