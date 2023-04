Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rudolf Happersberger hat stets das Wohl der Allgemeinheit in Tiefenthal im Blick gehabt. Jahrzehntelang hat er sich in seinem Heimatort in vielen Bereichen engagiert. Am Freitag ist der Alt-Bürgermeister mit 92 Jahren verstorben.

„Mit großem Bedauern“ nahm Ortschef Edwin Gaub (CDU) die Todesnachricht zur Kenntnis. Rudolf Happersberger war sein direkter Amtsvorgänger. Genau 20 Jahre, von 1989 bis 2009, hatte er das