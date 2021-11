Sie kommen, wenn’s brennt. Und seit neustem immer öfter bei Starkregen: die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr. Einige, die schon seit Jahrzehnten ehrenamtlich tätig sind, hat der Kreis nun ausgezeichnet.

Weisenheim am Sand. In der herbstlich dekorierten Halle des SV Weisenheim am Sand zeichnete Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) zwölf Wehrleute mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen aus. Alle Geehrten sind seit mindestens 35 Jahren dabei, Georg Blum aus Neuleiningen sogar schon seit 45 Jahren.

Kreisbeigeordneter Sven Hoffmann (CDU), in dessen Geschäftsbereich die Wehren fallen, hob in seiner Ansprache die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren hervor. Herausragend seien die Starkregenereignisse im Sommer gewesen. Hier waren vor allem die Wehren der Verbandsgemeinden Leiningerland und Freinsheim und der Stadt Bad Dürkheim betroffen. Doch auch Menschen außerhalb der Region halfen sie: Angehörige von acht Wehren aus dem Kreis waren ein bis drei Tage im Einsatz, um im Katastrophengebiet Ahrtal nach der Flut zu helfen. Sie leisteten zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz 1860 Stunden Hilfe.

Hervorragender Ruf – über den Landkreis hinaus

Im Juni 2021 endete die Amtszeit der Kreisfeuerwehrinspekteure Michael Müller und Jürgen Hochdörfer, sagte Hoffmann. Mit Sascha Schwenk bekommt der Kreis ab Februar 2022 einen hauptamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur. In seiner Rolle als gastgebender Bürgermeister sagte Michael Bähr-Burkhardt (CDU), das Ehrenamt Feuerwehr übe man nicht „so nebenbei“ aus. Seine Rolle sehe er vor allem darin, der Freiwilligen Feuerwehr im Ort den Rücken freizuhalten. So zum Beispiel, wenn Beschwerden bei ihm eingehen, dass die Feuerwehr am späten Abend noch mit Sirene ausgerückt sei. „Sie arbeiten für uns, die Bürger“, hob er hervor.

Die Feuerwehren würden über den Landkreis hinaus einen „ausgezeichneten Ruf“ genießen, lobte Ihlenfeld. Die Verwaltung habe sich in Sachen Brand- und Katastrophenschutz neu aufgestellt. Bei der Feuerwehr sei es mit den Einsätzen allein nicht getan, viele Stunden Schulungen und Arbeiten im Gerätehaus gehörten ebenso zum Engagement. Es habe in den vergangenen Jahren im Landkreis einige große Brände gegeben. Die Wehrleute hätten professionell gehandelt: „Dafür schulden wir den Wehren und ihren Führungskräften großen Dank.“

Die Geehrten

45 Jahre: Brandmeister Georg Blum (Neuleiningen).

35 Jahre: Verbandsgemeinde Leiningerland: Brandmeister Marcus Beutner und Brandmeister Jörg Neumann (Bockenheim-Kindenheim), Hauptfeuerwehrmann Karl-Heinz Hinkel (Mertesheim), Oberfeuerwehrmann Gerald Kerstein (Gerolsheim), Oberlöschmeister Steffen Sauer (Kirchheim-Kleinkarlbach), Oberlöschmeister Thomas Triebel (Altleiningen).

Bad Dürkheim: Oberbrandmeister Karlheinz Bayer, Hauptfeuerwehrmann Christoph Krebes, Löschmeister Thomas Weiss.

VG Deidesheim: Brandmeister Dieter Reinhardt, (Niederkirchen).