Volltreffer: Beim Sausenheimer Ortsjubiläum ein „Fest der langen Tafel“ in der Rathausstraße zu veranstalten, war eine gute Idee. Am Donnerstagabend trafen sich alte und junge Menschen zum gemeinsamen Vespern. An den vielen Biertischgarnituren war bereits um kurz nach 17 Uhr Leben. Einige hatten weiße Tischdecken dabei, andere welche in weiß-blau. Um „e bissje länger hocke bleiwe zu kenne“ wie es eine ältere Dame ausdrückte, hatte man extra gepolsterte Sitzkissen dabei. In Körben und Taschen wurden Speis und Trank mitgebracht. Beim Blick über die Tafel fand man praktisch alles, was das Herz begehrt: Spundekäse, Hausmacher, getrocknete Westfäler, Nudeln, Kartoffelsalat und natürlich gekühlte Getränke. Die hochsommerlichen Temperaturen machten es erforderlich, dass man mit Kühltasche und Kühlbox anrückte. Ohne Musik und Anspannung genossen die Sausenheimer das lockere Zusammenkommen in der Rathausstraße – ein entspannter Auftakt der Feierlichkeiten.