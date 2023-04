Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Direktkandidatin der AfD für den Wahlkreis 42 tritt erneut die 60-jährige Iris Nieland an. Die gebürtige Dortmunderin zog 1985 nach Altleiningen und fühlte sich früher in der FWG zu Hause. 2013 trat sie in die neu gegründete Alternative für Deutschland ein. „Anlass war, dass durch die Euro-Rettung der Maastricht-Vertrag gebrochen worden ist, um andere Länder zu finanzieren“, sagt Nieland.

Die Frage, ob sie sich aufgrund der vielen negativen Schlagzeilen in der AfD noch wohlfühlt, beantwortet sie mit einem klaren „Ja“. Sie habe auch kein Problem