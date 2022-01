Die Landstraße im Leininger Tal ist ab Dienstag, 1. Februar, voll gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende Mai. Das hat die Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland erst am Montag mitgeteilt.

Die Sperrung der L520 bedeute für die Bürger, die aus Richtung Altleingen und Carlsberg/Hertlingshausen nach Grünstadt fahren wollen, dass sie entweder über die Ortsumgehung Wattenheim die A6 ansteuern oder über die Umgehung Hettenleidelheim/Tiefenthal und Neuleiningen in Richtung Grünstadt fahren müssen. Die Umleitungsstrecken sind in beide Richtungen ausgeschildert. Grund für die Sperrung ist die Erneuerung der Wasserleitungen im Bereich Neuleiningen-Tal. Die Bauarbeiten an der Ortszufahrt Battenberg werden erst begonnen, wenn die Sperrung der Landesstraße 520 wieder aufgehoben ist, heißt es von der VG-Verwaltung.