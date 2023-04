Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weder der Landrat noch die Beigeordneten des Kreises Bad Dürkheim haben sich bislang gegen das Coronavirus impfen lassen. Im Donnersbergkreis ist das anders: Hier haben sich der Landrat und zwei Kreisbeigeordnete bereits im Januar impfen lassen, obwohl sie eigentlich erst später dran gewesen wären.

Es ist eine Frage, die derzeit in vielen Kommunen in Deutschland und in Österreich diskutiert wird – und in Halle mittlerweile auch zu einem Fall für den Staatsanwalt geworden ist: Haben