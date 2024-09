Der Landrat rief – und nur wenige Kerzenheimer folgten. Bei einem Besuch in der Gemeinde stellte sich Rainer Guth (parteilos) am Montag im Fuchshof Fragen und Kritik der Bürger. Welche Themen den Kerzenheimern auf der Seele brannten, wo der Landrat Hoffnung machen konnte – und wo er wiederum auch den Bürger in der Pflicht sieht.

Nein, ein großer Publikumsmagnet war das Bürgergespräch des Landrats in Kerzenheim