Seit einigen Tagen sind die Tiefenthaler Landfrauen dabei, Spenden zu verteilen – insgesamt 7000 Euro. Am Mittwoch übergab die Vorsitzende Elisabeth Ulbrich (Mitte vor der Skulptur Malog) 1000 Euro an Marita Zeppei (links) vom Bad Dürkheimer Frauenhaus Lila Villa.

Die Einrichtung benötige jeden Cent, sagte Zeppei, „denn durch Corona hat sich der Zulauf verstärkt“. Die Zufluchtsstätte für Frauen und ihre Kinder erhalte nur Zuschüsse zu ihren Personalkosten. Auch das SOS-Kinderdorf Pfalz in Eisenberg konnte eine Finanzspritze von 1000 Euro gut gebrauchen, die am Donnerstag überreicht wurde. Bedacht wurden oder werden von den Landfrauen außerdem die TSG Tiefenthal, die örtliche Freiwillige Feuerwehr, das Jugendraum-Team, der Förderverein des Kreiskrankenhauses Grünstadt sowie die Palliativstation Omega am Evangelischen Krankenhaus Bad Dürkheim. Zwar habe die Pandemie die Aktivitäten des 74-köpfigen Vereins mächtig ausgebremst, sodass kaum Einnahmen generiert werden konnten, erläuterte Ulbrich. „Aber wir haben über Jahre gespart.“ Ihre Stellvertreterin Regina Gaub (ganz rechts) ergänzte: „Darüber hinaus haben wir bereits Ende vergangenen Jahres 500 Euro sowie 50 Päckchen selbst gebackene Zimtwaffeln ins Katastrophengebiet an der Ahr gespendet.“