Es war ein besonderer Abend der Landfrauen aus Lautersheim: Sie haben alternative Putzmittel hergestellt, wobei Verpackung, Kosten und Chemie im Blick bleiben sollten. Die RHEINPFALZ war dabei.

Das Interesse an selbst hergestellten Putzmitteln ist groß, geht es doch bei der Veranstaltung der Landfrauen am Mittwoch darum, Verpackungsmüll zu reduzieren, die Abwasserbelastung durch chemische Reinigungsmittel zu reduzieren, den Gesundheitsschutz durch die Verringerung von chemischen Mitteln zu erhöhen und vor allem auch um die Reduzierung von Mikroplastik in den Weltmeeren. „Aber es geht auch um die Kosten, die üblicherweise für industriell hergestellte Putzmittel ausgegeben werden“, sagt Gabi Kauth, Vorsitzende der Landfrauen Lautersheim. So sollten beispielsweise 500 Milliliter selbst hergestellter Badreiniger oder 600 Milliliter WC-Reiniger 1,50 Euro kosten, 1800 Milliliter Allesreiniger 2,50 Euro, 700 Milliliter Spülmittel 6,50 Euro und eine Dose voll mit WC-Reiniger-Tabs 4 Euro, rechnet Kauth vor.

Die Kursleiterin Petra Kranz ist seit März 2019 bei den Landfrauen Niefernheim und seit September 2021 die Erste Vorsitzende der Landfrauen Zellertal. Sie hat die Zutaten für die alternativen Putzmittel mitgebracht, die an diesem Abend selbst hergestellt werden sollen. „Ich habe Waschsoda, Zitronensäure flüssig und in Pulverform, Natron, Speisestärke, Zuckertensid, das Verdickungsmittel Xanthan, Farbstoffe und Duftöle sowie Biokons als natürliches Konservierungsmittel dabei“, fasst sie zusammen.

Projekt „Zauberspray“

Aus den mitgebrachten Zutaten können fünf verschiedene Putzmittel hergestellt werden, nämlich ein Spülmittel, ein Badreiniger, WC-Reiniger-Tabs, WC-Reiniger flüssig und das Zauberspray. Gabi Kauth will als erstes den flüssigen WC-Reiniger herstellen. In einen großen Topf füllt sie zunächst 500 Milliliter Wasser und rührt zwei Esslöffel Speisestärke hinein. Das Gemisch muss dann unter ständigem Rühren aufgekocht werden, bis eine milchige Flüssigkeit ohne Klümpchen entsteht. „100 Milliliter abgekochtes Wasser wird dann mit zwei Esslöffeln Zitronensäure und dann mit zehn Milliliter flüssigem Spülmittel gemischt“, beschreibt sie den Vorgang.

Dieses Gemisch wird dann mit der aufgekochten Flüssigkeit aus Speisestärke und Wasser zusammengefügt und nochmals gut umgerührt. Zum Schluss werden einige Tropfen Duftöl und Lebensmittelfarbe beigemischt. „Ich hab meinen WC-Reiniger gelb eingefärbt und Orangenduft ausgewählt“, verrät sie. Das fertige Produkt füllt sie in eine leere mitgebrachte Plastikflasche und beschriftet diese von Hand – fertig ist der umweltfreundliche WC-Reiniger.

Auch „Profis“ dabei

Sabine Langanke ist im Bereich Selbstgemachtes seit vielen Jahren aktiv. „Ich mache schon seit Jahren meine Putzmittel selbst, stelle Seifen her und mache sogar das Pulver für die Spülmaschine selbst“, erzählt sie. Was sie noch nicht kennt, sind die WC-Reiniger-Tabs, die sie direkt in Angriff nimmt. Dazu werden zunächst 300 Gramm Natron mit wenig Wasser vermischt, ein paar Tropfen ätherisches Öl hinzugefügt – sie wählt Bergamotte – und schließlich mit Zitronensäure verknetet. „Das Pulver muss dann in Silikonformen fest eingedrückt werden und ein bis zwei Tage ruhen, die Masse reagiert in der Ruhephase, wird ganz hart und schon hat man WC-Reiniger-Tabs“, erklärt die Kursleiterin, die fertige Tabs mitgebracht hat – sie sind steinhart. „Ein bis zwei Tabs in die Toilette geben, gut einwirken lassen, am besten über Nacht und mit der Toilettenbürste nacharbeiten – fertig“, fasst sie zusammen.

An einem anderen Tisch wird das begehrte Zauberspray aus Waschsoda, Wasser, ein wenig Spülmittel, Essigessenz und ätherischen Ölen hergestellt. „Wir müssen zunächst das Waschsoda in einem Kochtopf mit dem Wasser vermischen und dann vier Minuten mit dem Schneebesen oder Mixer rühren, während die Flüssigkeit aufkocht“, entnimmt Martina Wilding dem Rezeptheftchen. Dann muss nur noch das Spülmittel, das ätherische Öl, Essigessenz und Wasser hinzugefügt und nochmals kräftig durchgerührt und in eine leere Flasche gefüllt werden, fertig. Am Ende haben alle Teilnehmer einige Flaschen selbst hergestellte Putzmittel, die sie ohne schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber mit nach Hause nehmen. Langanke sagt lachend: „Da wird es morgen aber gut riechen bei mir im Haus.“

Kontakt

Landfrauen Lautersheim, Gabi Kauth, Telefon 06359 82995, E-Mail: wolfgang-gabi-kauth@t-online.de