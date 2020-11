Kein Weihnachtsmarkt, keine Plätzchen: Schweren Herzens müssen die Obrigheimer Landfrauen ihre geplante Plätzchen-Backaktion in diesem Jahr absagen.

Die Obrigheimer Landfrauen backen jedes Jahr so viele Plätzchen, das sie 1700 bis 1900 Päckchen damit befüllen können. Der Weihnachtsmarkt am dritten Adventssonntag, bei dem sie das Gebäck anbieten, fällt in diesem Jahr aus. Deswegen wollten die Bäckerinnen, Plätzchen-to-go anzubieten: Dafür haben sie in den vergangenen Wochen eifrig Bestellungen angenommen. Nachdem nun aber ein November-Lockdown beschlossen und verfügt worden ist, dass sich nur zehn Personen aus höchstens zwei Haushalten treffen sollen, haben die Landfrauen ihr Vorhaben aufgegeben. Die 35 Plätzchen-Bäckerinnen werden in diesem Jahr keine Plätzchen backen. „Wir sind am Boden zerstört“, sagt Schriftführerin Barbara Benker unmittelbar nach dem Beschluss. Denn erstens hätten die Landfrauen ein Hygienekonzept ausgetüfftelt, damit sich beim Backen und Verpacken nie zu viele Menschen in der Landfrauenküche aufhielten. Zweitens hätten sie sich natürlich auf die Back-Aktion gefreut. Und drittens hätten sie eine große Resonanz auf ihren Aufruf bekommen: 129 Menschen hatten 1482 Päckchen mit Gebäck bestellt. „Wir haben uns riesig gefreut, dass das so angenommen worden ist“, sagt Benker. Sie erzählt, dass auch überlegt worden ist, die Plätzchen zu Hause anstatt in der Landfrauen-Küche herzustellen: „Aber in der Anzahl kriegen wir das nicht gebacken.“ Benker hofft, dass das Weihnachten 2021 eines wird, an dem die Landfrauen „wieder in alter Stärke“ backen können. Bis dahin gelte: „Es tut uns furchtbar leid. Aber unser aller Gesundheit ist wichtiger.“