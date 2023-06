Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Wochenende fanden in der Tanzwelt Movement in Eisenberg die DAT-Landesmeisterschaften Rheinland-Pfalz statt. Dabei gab es auch echte Hingucker.

Das Movement war voll, jeder Platz besetzt mit Zuschauern und Teilnehmern am größten Turnier, das je in der Tanzwelt veranstaltet wurde. Getanzt wurde Standard und Latein, Disco-Fox und Salsa in verschiedenen