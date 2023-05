Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag, 15 Uhr, gastiert Fußball-Landesligist VfR Grünstadt am elften Spieltag der Nordgruppe beim alten Rivalen SG RWO Alzey (Wartbergstadion). Es ist nicht die erste Begegnung der beiden Teams in jüngsten Zeit.

Erst vor 17 Tagen standen sich beide Teams gegenüber: Im Nachholspiel des zweiten Spieltages im Rudolf-Harbig-Stadion trennten sich Pfalz und Rheinhessen vor 135 Zuschauern leistungsgerecht 1:1