Die kleine Serie des Fußball-Landesligisten VfR Grünstadt reißt gegen den Ludwigshafener SC. VfR-Spielertrainer Nico Müller ist sauer.

Das hatte beim VfR Grünstadt

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

nun whol danimen .twearter cNah tezlzut edir eieSgn in lFego in rde aFlsd-aibag&Lslzlu;glien tsO regnatlu sda amTe von eranirT cioN lu;e&urMlml ma ridaetFngeab ;mual&rhbeedruncs mde heltschc in dei nsSoai ntgeeeasttr nisdLruhgwfeea SC tim :21 (.10): 160 usaZruceh hsaen im -ofat-oHadbuniSdriglR ine