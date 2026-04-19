Der VfR Grünstadt nimmt in der Landesliga auswärts einen Dreier mit, während zwei Kontrahenten Federn lassen müssen.

Der VfR Grünstadt ist seit Samstagnachmittag weiter Tabellenführer der Fußball-Landesliga Ost. Der Unterschied zur Vorwoche. Die Mannschaft von Spielertrainer Nico Müller hat nun zwei Punkte Vorsprung auf den Ligazweiten SV Büchelberg, der beim 0:0 auswärts gegen die TSG Pfeddersheim Punkte liegen ließ. Und auch der Grünstadter Abstand zum dritten Tabellenplatz ist durch den 3:2 (1:0)-Auswärtserfolg beim DJK/FC Phönix Schifferstadt größer geworden. Der FSV Offenbach verlor überraschend in Knittelsheim mit 0:3. Somit ist der FV Speyer wieder Dritter, liegt aber sieben Zähler hinter dem VfR. Und es sind nur noch fünf Partien in dieser Saison. Die Grünstadter haben jetzt tatsächlich sehr gute Chancen, zumindest mal die Aufstiegsspiele zu erreichen. Doch auch in dieser Form ist der Meistertitel realistisch.

„Natürlich wollen wir die Chance jetzt auch nutzen, in die Verbandsliga aufzusteigen“, sagte der Grünstadter Coach Nico Müller, machte aber auch klar: „Ich werde der Mahner bleiben. Es kann auch in den verbleibenden fünf Spielen noch so viel passieren. Der SV Büchelberg war zur Winterpause acht Punkte vor uns, nun sind sie zwei Zähler hinter uns. In dieser Liga ist es eng, da kann alles noch gegen uns laufen.“ Auch gegen Phönix Schifferstadt hatte der VfR nach anfänglicher Überlegenheit tatsächlich hinten raus große Schwierigkeiten. „Die erste Halbzeit war voll in Ordnung. Da haben wir das Spiel voll bestimmt“, sagte Müller, der selbst den Führungstreffer einleitete. Seine Flanke nutzte Robin Gerber im zweiten Versuch zum 1:0 (21.). In der Folge vergaben die Grünstadter weitere gute Gelegenheiten. Nach der Pause erhöhte dann aber Marco Sorg auf 2:0. Diesmal kam die Flanke von Dominik Gerber. Sein Bruder Robin verlängerte den Ball per Kopf genau vor die Füße von Sorg, der traf (54.).

Zusammenbruch bleibt aus

„Dann dachte ich, dass Schifferstadt zusammenbrechen würde. Wir hatten ja bis dahin die Partie voll im Griff“, sagte Nico Müller, der aber sagte: „Doch wir haben viel zu arg zurückgeschaltet.“ Marvin Folz nutzte eine Unachtsamkeit in der Grünstadter Defensive zum 1:2 (58.) für Phönix. Schifferstadt spielte dann ab der 66. Minute mit nur noch neun Feldspielern. Dominik Strohmeier hatte sich nämlich eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe abgeholt (66.). Lukas Manneck gelang mit einem schönen Distanzschuss aus 25 Metern das Grünstadter 3:1 (72.).

Doch wieder in voller Mannschaftsstärke kam der abstiegsbedrohte DJK/FC Phönix Schifferstadt noch einmal heran. Timo Krämer überwand mit einem strammen Rechtsschuss den VfR-Keeper Maximilian Schäfer. Grünstadt führte nur noch mit 3:2 (78.). Und die Platzherren drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich. „Wir haben aber mit Leidenschaft verteidigt und den Vorsprung wirklich mit allem ,was wir hatten, noch über die Zeit gebracht. Die Jungs wollten diesen Sieg eben unbedingt“, sagte Nico Müller, der betonte: „Die anderen Teams haben wieder für uns gespielt. Aber wir dürfen uns nicht zurücklehnen.“

Die Grünstadter haben in der kommenden Woche das Auswärtsspiel beim Ligaschlusslicht TuS Neuhausen, das am Sonntag auswärts beim FC Speyer mit 0:10 unterging. „Das wird wieder so ein Psychospiel. Man könnte ja denken, dass Neuhausen schon abgeschlagen nicht mehr viel macht. Aber gerade dort ist es immer eklig zu spielen. Die Partie wird wieder eine Sache des Kopfes. Wir müssen konzentriert bleiben“, betonte Nico Müller.