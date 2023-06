Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Erste Halbzeit hui, zweite Halbzeit pfui“, so lässt sich aus Sicht des VfR Grünstadt das Landesliga-Spiel am Sonntag im Rudolf-Harbig-Stadion gegen die SG RWO Alzey zusammenfassen. 2:4 verloren die Gastgeber. Eine Negativserie nagt an den Nerven.

Als um 15.50 Uhr der Pfiff von Schiedsrichter Florian Stahl (Zweibrücken) zur Pause ertönte, heizte die Sonne extrem ein. Doch das schien die VfR-Fans unter den 135 Besuchern überhaupt